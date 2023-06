Philipp Zulechner beendet seine Karriere

Der 33-jährige Philipp Zulechner hat seine aktive Karriere beendet. Seine letzte Station war der norwegische Klub Odds BK. In seiner Laufbahn spielte der Stürmer unter anderen bei der Wiener Austria, dem SK Sturm Graz und dem SC Freiburg.

Die aktive Profi-Fußball-Karriere von Philipp Zulechner ist seit Dienstag zu Ende. Der 33-jährige Stürmer gab seine Entscheidung via Instagram bekannt. "Nach 15 Jahren als Profi, wird es Zeit Abschied zu nehmen. Ich bin stolz auf das Erreichte und darauf, dass ich immer den Weg der Herausforderung bestritten habe und nicht den einfachen und sicheren", verlautete Zulechner. Seinen einzigen Einsatz im ÖFB-Nationalteam hatte er am 19. November 2013 in Wien gegen die USA.

Der Angreifer spielte in der Bundesliga für Grödig, die Wiener Austria und Sturm Graz, in Deutschland sammelte er beim SC Freiburg, Erzgebirge Aue und Hallescher FC Erfahrungen, in der Schweiz war das bei Young Boys Bern der Fall. Zulechners letzte Station war im letzten Herbst Odds BK in Norwegen, seit Jahresbeginn war er vereinslos. Dem Fußball-Geschäft bleibt er erhalten. "Für mich öffnen sich nun neue Türen, unter anderem beim @afwhtl (Anm.: Ausbildungszentrum Fußball Wirtschaft) mit meinem ersten Trainerjob", gab Zulechner bekannt.