Peterka, Stützle, Sturm: Deutsche NHL-Profis treffen

Vier deutsche NHL-Profis haben am Dienstagabend (Ortszeit) entweder getroffen oder assistiert. Nur zwei wurden am Ende auch mit einem Sieg belohnt.

Die Edmonton Oilers um Leon Draisaitl kommen in der NHL weiter nicht in Schwung. Das 2:4 gegen die Buffalo Sabres war die zweite Niederlage im dritten Spiel für das Team, das in dieser Saison endlich nach dem Stanley Cup greifen will. Draisaitl bereitete den zwischenzeitlichen Ausgleich von Darnell Nurse zum 1:1 vor und steht nach drei Spielen bereits bei fünf Assists. Bei den Sabres erzielte Nationalspieler JJ Peterka das 3:1 und bereits sein zweites Saisontor.

Auch Tim Stützle traf beim 7:5 der Ottawa Senators gegen die zuvor ungeschlagenen Boston Bruins und verbuchte den ersten Saisonsieg der Senators. Sein Tor war der Treffer zum zwischenzeitlichen 5:3, zuvor hatte der 20-Jährige bereits das 2:0 und das 3:0 vorbereitet.

Der zweite Saisontreffer von Nico Sturm war unterdessen zu wenig für die San José Sharks, die bei den New York Islanders 2:5 verloren und damit das einzige Team der Liga mit bereits fünf Niederlagen sind.