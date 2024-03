Peterka erzielt 21. Saisontor: Klarer Sieg gegen Seiders Red Wings

John-Jason Peterka hat in der NHL das deutsche Duell mit Moritz Seider klar für sich entschieden. Tim Stützle hat maßgeblichen Anteil am Overtime-Sieg der Senators - und Philipp Grubauer musste sich in der Verlängerung geschlagen geben.

John-Jason Peterka fuhr einen klaren Sieg mit seinen Sabres ein. Editorial Image Credit line info