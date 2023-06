"Persönlichkeit gezeigt": Flick und Rüdiger loben Debütant Thiaw

In Polen setzte es für die deutsche Nationalmannschaft den nächsten Dämpfer. Lediglich ein Debütant gilt als Lichtblick für die Zukunft.

Robert Lewandowski wollte mit Polen "Deutschland einen schweren Abend machen". Das ist definitiv gelungen, Hansi Flick bilanzierte die 90 Minuten in Warschau in der ARD als "vom Ergebnis her absolut enttäuschend."

Wie schon beim 3:3 gegen die Ukraine fehlte laut Antonio Rüdiger vor dem Tor "die letzte Gier und der letzte Pass", wenngleich die DFB-Elf dort nur in der zweiten Halbzeit regelmäßig vorstellig wurde. Im ersten Durchgang "waren wir zu fahrig, hatten kein Tempo und haben wenig zwingende Chancen kreiert", kritisierte Flick.

"Sinnbildlich für uns"

Deutschland rannte nach einer halben Stunde erneut einem Rückstand hinterher, Jakub Kiwior erzielte nach einer schlecht verteidigten Ecke den entscheidenden Treffer des Abends. Polen machte es der DFB-Elf, die am Ende 26 Torschüsse hatte, in Sachen Effizienz vor. "Sinnbildlich für uns", wie Rüdiger befand.

"In der zweiten Halbzeit haben wir uns gesteigert", erkannte Flick, der gegen Polen erneut viel experimentierte. Neun Wechsel gab es in der Startelf, unter anderem debütierte Malick Thiaw in der Abwehr. Der ehemalige Schalker war einer von wenigen Lichtblicken bei der DFB-Elf, Mitspieler Rüdiger attestierte ihm "ein sehr gutes Spiel." Zudem sei Thiaw "sehr gut reingekommen" und habe "Persönlichkeit gezeigt".

Flicks Lob für Thiaw

Auch Flick fand nur lobende Worte für seinen jungen Schützling, der "ein richtig tolles Spiel gemacht" habe und einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat. "Das nehmen wir mit als Erkenntnis, dass wir einen jungen Spieler haben, der auf sehr hohem Niveau spielen kann."

Viel mehr Positives konnte Flick nicht aus dem Abend in Warschau ziehen, lediglich, dass seine Mannschaft es in der zweiten Halbzeit versucht habe, den Ausgleich aber verpasste. Die DFB-Elf befindet sich somit weiterhin in einer Phase, aus der es laut dem Bundestrainer "nicht so einfach ist, herauszukommen."

Die nächste Chance auf Besserung im von Flick gepredigten "Prozess" bis zur Heim-EM im nächsten Jahr bietet sich Deutschland am kommenden Dienstag (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Kolumbien.