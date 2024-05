"Perfekter nächster Schritt": Rooney übernimmt Plymouth Argyle

Wayne Rooney hat einen neuen Trainerjob gefunden - erneut in der Championship. Der 38-Jährige übernimmt zur kommenden Saison Plymouth Argyle.

Nach seinem erfolglosen Engagement bei Birmingham City unternimmt Wayne Rooney nun einen neuen Anlauf in der Championship. Plymouth Argyle hat den ehemaligen englischen Nationalspieler (120 Länderspiele, 53 Tore) am Samstagnachmittag als neuen Trainer vorgestellt.

"Die Aufgabe bei Plymouth Argyle fühlt sich wie der perfekte nächste Schritt in meiner Karriere an", wird Rooney in einer Mitteilung des Klubs aus Englands Südwesten zitiert: "Es ist die Gelegenheit, Teil eines aufregenden Projekts zu sein. Ich kann es kaum erwarten, bis die Saison im August beginnt."

In der vergangenen Spielzeit war Rooney aus den USA von DC United nach Birmingham gekommen. Der Klub hatte zu diesem Zeitpunkt auf Rang sechs und damit auf Play-off-Kurs gelegen. Doch dann wurden die Blues durchgereicht: Nach nur zwei Siegen aus 15 Spielen trennte sich Birmingham schließlich wieder von dem früheren Weltklasse-Stürmer und stieg letztlich am Saisonende ab.

Rooney soll offensiven Fußball bringen

Plymouth dagegen schaffte als Aufsteiger knapp den Klassenerhalt. Nun soll Rooney, der Medienberichten zufolge einen Dreijahresvertrag unterschrieb, Argyle in der Championship etablieren. Der Rekordtorjäger von Manchester United habe sich gegen eine Reihe von sehr erfahrenen Konkurrenten durchgesetzt, teilte der Championship-21. mit.

"Wir glauben, dass er der perfekte Kandidat ist, um den aufregenden und offensiven Fußball zu spielen, den wir alle so gerne sehen, und uns dabei zu helfen, die Ziele des Vereins zu erreichen", sagte der Vorsitzende Simon Hallett. Und Argyle-Geschäftsführer Andrew Parkinson ergänzte: "Wir werden uns jetzt darauf konzentrieren, den Kader für die nächste Saison zu verstärken. Unser Scoutingteam wird hinter den Kulissen hart arbeiten, und Wayne wird einen wichtigen Beitrag zu dieser Arbeit leisten."