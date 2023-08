Perfekte Revanche: SK Gaming zerlegt die Unicorns und gewinnt die Prime League

SK Gaming hat die Scharte des Frühlings ausgewetzt und erstmals die Prime League gewonnen. Die perfekte Revanche gelang den Kölnern im Finale des Summer Splits - sie verhinderten damit den "Three-peat".

SK Gaming durfte am Samstag den Pokal in die Höhe stemmen. Strauss Prime League

"Als es dann die Unicorns wurden, hatte ich direkt ein Feuer in mir. Weil ich mich daran erinnert habe, wie es sich angefühlt hatte, 2:3 gegen sie zu verlieren", meinte SK-Top-Laner Janik 'JNX' Bartels vor dem Finale. Der Stachel der bitteren Pleite im Frühling saß noch tief. Entsprechend motiviert ging der Herausforderer das letzte Duell des Summer Splits in der Prime League an. SK Gaming Prime wollte unbedingt die Revanche für den verpassten Titel im April.

Die Kölner Organisation ließ zu keinem Zeitpunkt der Saison Zweifel daran aufkommen, dass diese Scharte ausgewetzt werden könnte. Die reguläre Saison wurde auf dem ersten Platz abgeschlossen, Eintracht Spandau anschließend in der zweiten Runde der Play-offs glatt mit 3:0 geschlagen. Doch so überlegen SK Gaming bis zum Finale auch aufgetreten war: Zum Abschluss warteten die Unicorns of Love, die zuletzt zwei Meistertitel in Folge gewonnen hatten.

Die Einhörner waren über ein 3:1 im Halbfinale gegen Spandau ins Endspiel eingezogen. Ihr Bot-Laner Johannes 'Fun K3y' Werner wurde zudem zum MVP des Summer Splits gewählt. Der Favoritenstatus ging den Unicorns vor dem Finale zwar ab - zu rechnen war mit ihnen in der Hamburger Heimat aber allemal. Ansporn genug bot wohl auch die Aussicht auf den "Three-peat" nach Frühling 2023 und Sommer 2022. Es sollte jedoch ein Debakel geben.

SK dominiert nach Belieben - 'Keduii' alleiniger Rekordhalter

Denn Spannung kam im Finale nicht auf: SK Gaming sicherte sich dominant das erste Match. Auch in der zweiten Partie konnten die Kölner früh erhebliche Vorteile verzeichnen. Die Unicorns holten sich nach 35 Minuten zwar den Baron, kurz darauf mussten sie sich dennoch geschlagen geben. Das letzte Ausrufezeichen in Spiel drei markierte auch den Endstand von 3:0. Die Revanche geriet zur Machtdemonstration - und bescherte SK sportliche Genugtuung.

Deren Bot-Laner Tim 'Keduii' Willers ist damit wieder alleiniger Rekordmeister der Prime League. Nach dem vergangenen Spring Split hatte er sich diesen Titel zuletzt mit Unicorns-Coach Fabian 'Sheepy' Mallant teilen müssen. Sein dritter Triumph bedeutet jedoch die Rückeroberung der unumstrittenen Spitze - die ersten beiden Erfolge hatte er übrigens 2021 mit BIG gefeiert.

Sowohl SK Gaming als auch die Einhörner sind dank ihrer Finalteilnahme zudem für das Main Event der EMEA Masters qualifiziert. Die LoL-EM wird am 21. August mit dem Start der Gruppenphase eröffnet. 16 Teams aus nationalen Ligen Europas treten an, um den Löwenanteil des Preisgelds in Höhe von 150.000 Euro mit nach Hause zu nehmen. Für die Spieler ist es auch eine Gelegenheit, sich für einen Platz in einem LEC-Kader zu empfehlen.