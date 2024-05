Pekeler zieht Schlussstrich: "Olympia wird zu 100 Prozent ohne mich stattfinden"

Ist Hendrik Pekeler jetzt noch Nationalspieler, oder nicht? Kurz nach seinem Rücktritt tauchte der Kreisläufer des THW Kiel plötzlich wieder im DHB-Kader auf. In der neuen Ausgabe von "Bock auf Handball" macht er nun klare Ansagen.

In der neuen Ausgabe von Bock auf Handball spricht Hendrik Pekeler deutlich über seine Zukunft in der Nationalmannschaft. Sascha Klahn

So richtig hat zuletzt eigentlich keiner mehr durchgeblickt. Eigentlich war Hendrik Pekeler schon 2021 aus der Nationalmannschaft zurückgetreten, zumindest eine lange Pause sollte es damals sein. Vor ein paar Monaten wurde er dann sogar offiziell verabschiedet - und tauchte im März dann doch wieder im erweiterten Kader für die Olympia-Qualifikation auf.

Ist Pekeler jetzt noch Nationalspieler oder nicht, fragten sich damals nicht wenige Handball-Fans. Und zieht er bei den Olympischen Spielen im Sommer in Paris tatsächlich nochmal das Nationaltrikot an? In der neuen Ausgabe des Magazins Bock auf Handball, die am 21. Mai erscheint, macht der Kreisläufer des THW Kiel nun erstmals eine klare Ansage.

Olympia? "Zu 100 Prozent ohne mich"

"Olympia wird zu 100 Prozent ohne mich stattfinden - auch, wenn sich wieder zwei von drei Kreisläufern verletzen sollten", betont der 32-Jährige in der neuen Bock auf Handball. "Ich werde dort nicht spielen. Ich war nur im vorläufigen Kader, um der Mannschaft notfalls zu helfen, dass sie überhaupt zu Olympia kommt."

Tatsächlich hatte Bundestrainer Alfred Gislason in den vergangenen Monaten immer wieder versucht, den Abwehrspieler von einem Comeback in der DHB-Auswahl zu überzeugen. Auch das hatte die Spekulationen um einen Pekeler-Rückkehr immer wieder befeuert. Eine Tatsache, die den Kreisläufer zwischenzeitlich etwas genervt hat.

"Ich hätte mir die ganze Diskussion ersparen können, wenn ich nach Olympia 2021 einfach einen klaren Schlussstrich gezogen hätte", gibt er zu. "Alfred hat immer wieder versucht, mich zurück in die Nationalmannschaft zu holen, weil er an mich glaubt." Allerdings habe er sich das ein oder andere Mal gewünscht, dass Gislason seinen Namen nicht öffentlich nenne.

