Pavlovic beeindruckt gegen den VfB: Bayern-Talente in FC 24 und im echten Leben

Arijon Ibrahimovic - 60 GES - 81 POT - 18 Jahre

In der Realität ist der Offensivspieler mit dem prominenten Nachnamen bereits volljährig und läuft derzeit in der Serie A auf. Nachdem er sich bei seiner Leihstation Frosinone Calcio anfangs noch gedulden musste, zählte er in den letzten Wochen regelmäßig zur Startelf der Leoni. Bisherige Ausbeute: drei Scorerpunkte in zehn Pflichtspielen. NurPhoto via Getty Images