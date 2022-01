Paukenschlag: Mölders wird spielender Co-Trainer in Großaspach

Die SG Sonnenhof Großaspach verzeichnet einen prominenten Neuzugang: Sascha Mölders (36) wird spielender Co-Trainer beim abstiegsbedrohten Regionalligisten.

Dies melden die Aspacher am Freitag in einer Medienmitteilung, in der auch steht, dass Mölders an der Seite des neuen Cheftrainers Hans-Jürgen Boysen arbeiten wird. Ex-Profi Boysen kehrt in den Fautenhau zurück und soll die SGS vor dem Abstieg aus der Regionalliga Südwest bewahren.

Am Montag startet das Duo in die Wintervorbereitung, die beiden Verträge gelten bis Saisonende. SGS-Vorstand Sport Michael Ferber teilte mit: "Sportlich geht es in den restlichen Partien für die SG nur um eines: Das ist der Verbleib in der Regionalliga. Ich bin extrem froh, dass wir auf die Bereitschaft und Erfahrung von Hans-Jürgen Boysen, der den Verein und das Umfeld bereits seit vielen Jahren kennt, zählen können. Mit Sascha Mölders konnten wir mit unserem Konzept zudem einen absoluten Mentalitäts- und Unterschiedsspieler verpflichten, der uns als Typ und Spieler sofort weiterhelfen wird und zudem als Co-Trainer seine Trainerkarriere bei der SG weiterentwickeln kann."

Mölders "nach wie vor topmotiviert"

Weitere Verstärkungen sollen in den nächsten Tagen folgen. Aktuell belegt Aspach im Südwesten den 18. und damit vorletzten Platz. Boysen sagte zu seiner Rückkehr: "Die SG Sonnenhof Großaspach und das gesamte Umfeld liegen mir extrem am Herzen. Wir müssen jetzt gemeinsam eng zusammenhalten und werden mit harter Arbeit, aber auch Freude das gemeinsame Ziel Klassenerhalt erreichen."

Mölders fügte hinzu: "Ich bin nach wie vor als Spieler topmotiviert und möchte der SG natürlich direkt auf dem Platz weiterhelfen. Gleichzeitig möchte ich aber auch abseits des Platzes in einer verantwortlichen Rolle als Trainer weiter wachsen und kann hier von Hans-Jürgen lernen - daher freue ich mich auch riesig auf die Aufgabe hier beim Dorfklub." Der bullige Mittelstürmer und 1860 München hatten das Vertragsverhältnis im Dezember aufgelöst.