Paukenschlag in Wolfsburg: Furchner verlässt Grizzlys

Am Montag sorgte Sebastian Furchner für einen Paukenschlag in Wolfsburg: Die Klubikone und die Grizzlys gehen ab sofort getrennte Wege, wie der DEL-Verein mitteilte.

Sebastian Furchner verlässt nach 15 erfolgreichen Jahren die Grizzlys Wolfsburg, und das mit sofortiger Wirkung, wie die Niedersachsen am Montag bekanntgaben. Der 41-Jährige war nach seiner aktiven Karriere zur Saison 2022/23 gleich ins Management des DEL-Klubs gewechselt und nimmt nun Abschied von den Grizzlys.

"Die Entscheidung von Sebastian und seiner Familie trifft uns sehr hart und unvorbereitet", erklärte Karl-Heinz Fliegauf: "Persönlich bedauere ich diesen Schritt sehr, respektiere aber seine Entscheidung", meinte der Wolfsburger Sportdirektor und Geschäftsführer, schließlich war Furchner "eine tragende Säule in unserer Organisation".

Furchner, der 2008 als Spieler von den Kölner Haien kam, wurde mit den Grizzlys viermal Vizemeister. Der Flügelstürmer gehört zum elitären Klub der 1000er in der DEL, in der er in 1119 Spielen auf dem Eis stand und 302 Tore erzielte.

Neue und "sehr attraktive" Herausforderung für Furchner

Furchner will den Schritt weg von den Niedersachsen ausdrücklich nicht als "eine Entscheidung gegen die Grizzlys" verstanden wissen. Er "habe den Grizzlys unheimlich viel zu verdanken und hier die sportlich gesehen beste Zeit meines Lebens gehabt", wird Furchner auf der Website des Vereins zitiert. "Nach meiner Zeit als aktiver Spieler habe ich hier im Management ein neues Kapitel aufgeschlagen. Darin bin ich nun an einem Zeitpunkt angelangt, an dem sich etwas Neues ergeben hat. Die sich für mich bietende Herausforderung ist sehr attraktiv und bietet mir eine Chance, die ich so schnell nicht erwartet hätte und die sich so in der Form wahrscheinlich nicht so schnell wieder ergeben wird."