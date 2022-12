Patriot Dalic: "Gott ist mit uns"

Kroatien trifft im WM-Viertelfinale am Freitag auf Brasilien. Das ist keine Überraschung. Der kroatische Nationaltrainer Zlatko Dalic beschwörte denn auch gleich nach dem Erfolg im Elfmeterschießen gegen Japan die Widerstandsfähigkeit seines Aufgebots.

Aus Katar berichtet Jörg Jakob

Dabei schwang viel Patriotismus mit. "Wir sind ein kleines Land, aber man sollte uns niemals unterschätzen, denn wir verstehen es zu kämpfen", sagte Dalic. Explizit gelte das für seine Mannschaft, den "guten Mix aus älteren und jüngeren Spielern". Spielerisch hat das in die Jahre gekommene Team um Superstar Luka Modric (37) in Katar allerdings noch nicht überzeugt.

Die Zuversicht ist dennoch groß. Was das geglückte Elfmeterschießen unterstrich, in dem Torhüter Dominik Livakovic drei Versuche der Japaner abwehrte. Erfahrene Stars mit großer Wettkampfhärte wie Modric, Ivan Perisic, Andrej Kramaric waren bereits ausgewechselt worden, dass es dennoch genügend coole Elfmeterschützen geben würde, da war sich Dalic "sicher", wie er betonte.

Kroatien könne Geschichte wiederholen, erklärte der 56-Jährige, nämlich die von 2018 in Russland, als es zwei Shoot-outs gewann und erst im Finale von den Franzosen bezwungen wurde. "Vielleicht ist nicht jedem klar, zu was wir fähig sind." Dalic selbst deutet es an: "Wir haben Bronze und Silber erreicht und diese WM ist noch nicht vorbei". Die Kroaten hätten "das Recht auf Hoffnung und den Glauben an sich selbst". Mit Bronze meinte er den dritten Platz 1998.

"Wir sind eine kleine Nation, aber wir geben niemals auf"

Kapitulation, so der Trainer weiter, sei keine Option, auch nicht vor dem Rekordweltmeister. "Der Traum lebt weiter. Den acht Spielern, die in Russland noch nicht dabei waren, habe ich gesagt: Ihr habt die Chance, eine neue Geschichte zu schreiben." Für Kroatien, "eine stolze Nation, die stolz ist auf ihre Mannschaft". Dalic schloss seine erste Motivationsrede vor dem Viertelfinale mit den Worten: "Wir sind eine kleine Nation, aber wir geben niemals auf. Und Gott ist mit uns."

Für die Widerstandsfähigkeit der Kroaten könnte der Patriot und tiefgläubige Trainer auch Fakten anführen: Fünf ihrer jüngsten sechs WM-Begegnungen, in denen sie zurücklagen (wie gegen Japan), haben sie ungeschlagen überstanden (zwei Siege, drei Unentschieden). Dazu zählen die 2018 im Elfmeterschießen gewonnenen Duelle mit Dänemark und Russland. Von ihren jüngsten acht Partien in den K.-o.-Runden einer WM oder EM gingen sieben in die Verlängerung, nur der amtierende Weltmeister konnte sie im Endspiel bezwingen. Bei der EM 2021 kam das Aus vergleichsweise früh, durch ein 3:5 nach Verlängerung gegen Spanien.