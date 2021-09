Paciencia: "Heute war meine Zeit gekommen"

Lange sah es so aus, als würde Eintracht Frankfurt auch gegen Royal Antwerp nicht über ein Remis hinauskommen, ehe Joker Goncalo Paciencia die Eintracht mit seinem emotionalen Tor erlöste.

Also doch: Eintracht Frankfurt kann noch gewinnen. Nach acht sieglosen Spielen und zuletzt gar fünf 1:1-Remis in Folge fuhr die SGE in der Europa League gegen Royal Antwerp mit 1:0 den ersten Pflichtspielsieg der Saison ein. Dabei hatte es lange nach einem neuerlichen Unentschieden ausgesehen. Fast die komplette Spieldauer tat sich die Eintracht schwer, gegen die Defensive der belgischen Gastgeber klare Chancen herauszuspielen. Ein Elfmeter sorgte jedoch für die Erlösung - und zwei Joker.

Paciencias goldener Treffer

In der 72. Minute wechselte Trainer Oliver Glasner Jesper Lindström für Sam Lammers ein, später brachte er Goncalo Paciencia für Rafael Santos Borré. Die Joker stachen. Mit einem feinen Dribbling holte Lindström gegen den Royal-Verteidiger Dinis Almeida einen Foulelfmeter heraus (90.). "Ich habe Jesper gefragt, ob er schießen möchte", rekapitulierte Paciencia nach der Partie. "Er hat gesagt, dass ich schießen darf." Und der 27-Jährige verwandelte eiskalt (90.+1). "Heute war meine Zeit gekommen", so der Stürmer.

Dass gerade der Portugiese so kurz vor Schluss zum entscheidenden Mann avancierte, war ebenso überraschend wie erlösend für ihn und die SGE. Nach einer enttäuschenden Saison bei Schalke 04 und einer schweren Knieverletzung gehörte Paciencia in diesem Sommer zu den Streichkandidaten in Frankfurt. Lediglich 36 Einsatzminuten sprechen Bände - und dennoch habe er immer an seine "Chance geglaubt und habe das Selbstvertrauen, dass ich immer der Mannschaft helfen kann".

Das zeugt von menschlicher und fußballerischer Qualität. Oliver Glasner

Genau das tat Paciencia mit seinem goldenen Treffer, der gleichzeitig auch den ersten Sieg von Glasner als Frankfurt-Trainer besiegelte. "Goncalo hatte eine schwere Zeit in der vergangenen Saison, hat jetzt den Charakter, diesen Elfmeter zu schießen", so Glasner. "Das zeugt von menschlicher und fußballerischer Qualität."

"Hartes Stück Arbeit"

Trotzdem fand der Coach auch zurecht kritische Worte für den weitgehend uninspirierten Auftritt seiner Elf: "Wir machen es uns manchmal schwerer als nötig." Die Eintracht hätte "zu viele unnötige Fehler" gemacht, deswegen sei es letztlich ein "hartes Stück Arbeit" gewesen. Am Ende überwog aber die Erleichterung: "Man hat es am Jubel gesehen."

An diesen Erfolg gilt es für die Eintracht nun anzuknüpfen, auch wenn es am Sonntag (17.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen den noch ungeschlagenen Spitzenreiter FC Bayern geht. Abschrecken lässt sich Matchwinner Paciencia davon aber nicht: "Wir glauben an uns, das musst du im Fußball immer."