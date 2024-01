Ortlechner: "Wenn ich höre, dass Braunöder fünf Millionen bringen soll …"

Während die Austria auf die Finalisierung des Braunöder-Transfers nach Como wartet, sprach der kicker mit Sportdirektor Manuel Ortlechner über seine Performance auf dem Transfermarkt, realitätsfremde Erwartungen und den Weg der Violetten.

Herr Ortlechner, gibt es in Sachen Braunöder-Transfer zu Como noch immer keine Vollzugsmeldung?

Das fragen mich derzeit viele, aber ich kann dazu aktuell wenig sagen. Wir alle warten auf den Anruf aus Como.

Wie hat sich der Transfer zu Como angebahnt, sind er und sein Berater auf die Austria zugekommen?

Generell ist es ja so, dass es schon länger absehbar war, dass Motzl irgendwann in eine größeren Liga Karriere macht. Es hat ja immer wieder schon Anfragen gegeben, jetzt ist vor ein paar Tagen Como bei uns aufgepoppt. Dort gibt es einen großen Investor mit finanzieller Power, der Klub hat reelle Chancen auf die Serie A. Das ist eine lässige Sache für ihn. Er hat sich gewünscht, mit sofortiger Wirkung dorthin zu wechseln. Wir wollen ihm das ermöglichen, denn der Transfer in eine Top-5-Liga ist seit seiner Verlängerung unser gemeinsames Ziel.

Und das Konstrukt mit Vertragsverlängerung und Leihe ist für Sie ein gangbarer Weg?

Das ist absolut ein gangbarer Weg, den haben wir miteinander nach sehr wertschätzenden und fairen Verhandlungen gemeinsam gefunden. Es braucht in diesem Fall einfach diesen Zwischenstep der Leihe. Am Ende glaube ich aber schon, dass es Motz gelingen kann, dort so gut zu performen, dass Como die Kaufoption zieht. Das ist eine große, greifbare Chance für ihn.

Ist es auch für die Austria eine gute Chance, eine hohe Ablöse zu erzielen?

Ich glaube, dass wir uns im Rahmen dessen bewegen, was fair und richtig ist. Im Endeffekt wird gezahlt, was der Markt hergibt, nicht allein nach unseren Vorstellungen. Es hat schon die letzten Monate immer wieder Anfragen für ihn gegeben, aber wenn ich dann höre, dass erwartet wird, dass er mindestens fünf Millionen bringen soll, ist das einfach nicht der Realität entsprechend.

Aber können Sie mit Ihren bisherigen Transfer-Einnahmen zufrieden sein, wenn man an Tabakovic oder jetzt auch Jukic denkt?

Die Realität ist: Haris hätte kein einziges Tor für die Austria geschossen, wenn wir ihm nicht diese Exit-Möglichkeit eingeräumt hätten. Um das beurteilen zu können, muss man erst einmal am realen Verhandlungstisch sitzen! In seinem Fall haben sich fast alle österreichischen Bundesligisten um ihn bemüht - letztendlich haben wir mit großen Anstrengungen das Rennen gemacht. Wir sind aber nicht in der Lage, in Österreich die höchsten Grundgehälter zu zahlen, da muss man eben gewisse Kompromisse - Stichwort Ausstiegsklausel - eingehen.

Und bei Jukic?

Bei ihm müssen wir uns jetzt anhören, dass wir wieder einen Spieler verschenkt haben. Dieser Fall ist ohnehin gesondert zu bewerten, da wir uns hier gezwungen gesehen haben, den Vertrag aus disziplinären Gründen aufzulösen. Wir haben da echt hart an einer Lösung gearbeitet, damit keiner der Beteiligten das Gesicht verliert. Ich würde echt gerne wissen, wie man den Fall Jukic hätte anders lösen können? Und keiner konnte ahnen oder voraussehen, dass sich Ziad El Sheiwi und Florian Wustinger dreimal bzw. zweimal das Kreuzband reißen, dass Muki Huskovic diesen schweren Unfall hat. Und dann heißt es, wir realisieren keine Millionen-Transfers.

Man muss auch so fair sein zu sagen, dass es sich am Ende nicht für alle jungen Spieler ausgeht, in der Bundesliga zu spielen. Manuel Ortlechner

Wirft man einen Blick auf Ihre erste Mannschaft von vor zweieinhalb Jahren, konnten sich die Fans mit Spielern aus dem eigenen Nachwuchs wie eben Braunöder, Jukic, Huskovic, El Sheiwi, aber auch Keles oder Ivkic identifizieren. Davon ist heute wenig übrig.

Ich bin ein deklarierter Fan davon, mit jungen, selbst entwickelten Talenten aus dem eigenen Nachwuchs zu spielen. Deswegen hoffen wir, dass sich die internen Anstrengungen mit den Young Violets und in nächster Stufe unserem Kooperationsverein SV Stripfing auszahlen und dass zukünftig noch mehr junge Spieler den Sprung in die erste Mannschaft schaffen. Keine Sorge, es kommen schon wieder spannende junge Eigenbauspieler nach. Aber man muss auch so fair sein zu sagen, dass es sich am Ende nicht für alle jungen Spieler ausgeht, in der Bundesliga zu spielen. Wir hatten in der Saison 2021/22 eine sehr hohe Quote an Eigenbauspielern, das darf gerne wieder so passieren. Wir haben die höchsten Mitgliederzahlen, die meisten Abos und den höchsten Zuschauerschnitt seit Bestehen des Vereins - das passiert nicht nur durch lässige Marketingaktivitäten, da schwingt schon auch ein hoher Faktor Identifikation mit dem eingeschlagenen Weg mit.

Zu Erfreulicherem: Can Keles performt in der Türkei offenbar so gut, dass er seinen Marktwert verdoppelt hat. Sind da Einnahmen zu erwarten?

Ich habe erst gestern wieder mit ihm geschrieben. Ich freue mich für ihn, weil er ein Spieler mit hohem Potenzial ist. Er konnte sich in der Kampfmannschaft bei uns aber noch nicht hundertprozentig durchsetzen, deshalb haben wir ihm mit der Leihe in die Türkei den nächsten Schritt ermöglicht. Der geht aktuell gut auf. Aber am bisherigen Status hat sich nichts geändert. Dann muss man auch Martin Pecar nennen, der beim NK Bravo gute Leistungen zeigt. Man sieht, auch Umwege können zum Ziel führen.

Der 3:1-Sieg im Test gegen den FavAC war nicht sehr erwärmend, positiv aufgefallen sind am ehesten Pazourek und Saljic. Spielen die beiden im Frühjahr schon eine Rolle?

Stimmt, wir waren nach den guten Leistungen in den vorherigen Testspielen auf Malta auch etwas enttäuscht. Deshalb hat es danach auch ein paar schärfere Worte vom Trainer gegeben. Pazo ist U-19-Nationalspieler, ist jetzt schon in vielen Zweitligaspielen erprobt und im Erwachsenen-Fußball angekommen. Er hat schon zu unserer Academies Eleven gehört und ist bereit für die nächste Stufe. Allerdings ist er im Matura-Endspurt, das ist schon ein Rucksack, den er momentan schultern muss. Da gilt es jetzt, ihn auf den letzten Metern gut zu begleiten.

Sanel Saljic ist auch eines unserer Academies-Eleven-Talente. Wenn er sich so weiterentwickelt, ist er einer, den wir auch in der Bundesliga sehen werden. Aber auch Muki Huskovic ist auf dem Weg zu alter Stärke, obwohl bei ihm wie bei Manu Polster und Moritz Wels das Bundesheer dazukommt. Und nicht zu vergessen: Romeo Vucic, mit dem ist im Frühjahr absolut zu rechnen!

Werden Sie nach dem Braunöder-Abgang auf dem Transfermarkt aktiv werden können?

Wir klären gerade, welche Möglichkeiten wir haben, um möglicherweise noch etwas zu unternehmen. Ich schließe nichts aus, aber es ist nicht hundertprozentig sicher.