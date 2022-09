Ort und Uhrzeit fix: Deutschland für das Achtelfinale qualifiziert

Weil die ungarische Nationalmannschaft am Sonntagabend Frankreich unterlag, ist Deutschland bereits für das Achtelfinale bei der heimischen Basketball-EM qualifiziert.

Mit drei Siegen aus drei Spielen ist die deutsche Nationalmannschaft in die Heim-EM gestartet und hat dabei die Mit-Favoriten Frankreich und Litauen geschlagen. So ausgelassen die Freude über den 109:107-Sieg gegen die Balten am Sonntagnachmittag auch war, rechnerisch besiegelt war der Achtelfinal-Einzug zu jenem Zeitpunkt noch nicht.

Doch nachdem am Abend Ungarn auch sein drittes Spiel bei diesem Turnier verloren hatte (74:78), war den Deutschen der Einzug in die Finalrunde nicht mehr zu nehmen. Vier Teams aus der Sechser-Gruppe qualifizieren sich für das Achtelfinale - weil weder Ungarn noch Litauen an der DBB-Auswahl vorbeiziehen können, ist der Gastgeber also durch.

Fest steht auch schon, wann das Achtelfinale in der Berliner Mercedes-Benz-Arena - hier findet die komplette K.-o.-Phase statt - ausgetragen wird: Deutschland spielt am Samstag, 10. September, um 18 Uhr. Der Gegner kommt aus der Gruppe A.