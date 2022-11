Option gegen Deutschland? Japans Morita wieder im Training

Zuletzt hatte es schlecht ausgesehen um einen Einsatz von Hidemasa Morita zum WM-Auftakt Japans. Anfang der Woche verkündete Deutschlands Auftaktgegner nun gute Nachrichten.

Ein Ende ist in Sicht: Hidemasa Morita hat nach Tagen ohne Teamtraining aufgrund einer Muskelverletzung in der linken Wade am Montag wieder an den Einheiten der japanischen Nationalmannschaft teilgenommen.

Damit ist der Sechser von Sporting Lissabon für das Auftaktspiel Japans gegen Deutschland in Gruppe E am Dienstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) wieder eine Option. Neben ihm dürfte wohl auch Stuttgarts Wataru Endo auflaufen können, der offenbar keine Folgen seiner Gehirnerschütterung aus dem Bundesligaspiel gegen Hertha BSC (2:1) mehr spürt.

Angeschlagen ist dafür mittlerweile Junya Ito. Der Offensivspieler von Stade Reims hat Probleme an der rechten Wade. Sorgenfrei sind derweil die Bundesliga-Spieler Daichi Kamada (Eintracht Frankfurt) und Maya Yoshida (FC Schalke 04).