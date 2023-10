OP unumgänglich: Robertson fehlt Liverpool erstmals länger

Der FC Liverpool muss wohl mehrere Wochen auf Linksverteidiger Andy Robertson verzichten. Ersatz steht schon bereit.

Wie immer bangte Jürgen Klopp, in welcher Verfassung seine Nationalspieler von ihren Länderspielreisen zurückkehren. Eine schlechte Nachricht hatte er dabei bereits erwartet, seit Andy Robertson im EM-Qualifikationsspiel in Spanien (0:2) kurz vor der Pause wegen einer Schulterverletzung hatte ausgewechselt werden müssen. Und tatsächlich: Der Linksverteidiger wird dem FC Liverpool wohl wochenlang fehlen.

"Die Entscheidung wird Richtung Operation gehen", gab Klopp am Freitagmittag ein Update zu Robertson, der die erfolgreiche Qualifikation der schottischen Nationalmannschaft für die EM 2024 nur aus der Ferne hatte miterleben können. "Es gab eine kleine Chance, dass wir es ohne probieren können, aber alle Experten sagen, dass eine Operation das Beste wäre - gerade auch langfristig. Und das bedeutet, dass er eine Weile ausfallen wird. Wir wissen nicht genau, wie lange."

So ein Schulterverletzung sei keine kleine Sache, so Klopp. "Man kann zwar aus meiner Erfahrung recht schnell wieder trainieren, aber nicht fußballspezifisch, weil man mit Zweikämpfen und so weiter vorsichtig sein muss." Bis zur nächsten Länderspielpause Mitte November stehen drei englische Wochen für die Reds an, die Robertson mutmaßlich allesamt verpassen wird.

Klopp: "Gott sei Dank haben wir nicht nur Kostas"

Für Klopp ist das ein herber personeller Rückschlag, hat Robertson doch bislang alle acht Spiele der neuen Premier-League-Saison von Anfang bis Ende auf dem Platz erlebt (ein Tor). Nun ist allen voran Kostas Tsimikas gefragt, der allerdings seit seiner Verpflichtung vor über drei Jahren erst 36-mal in der Liga zum Zuge kam - auch weil Robertson in seiner sechsjährigen Liverpool-Zeit praktisch nie verletzt war, schon gar nicht länger.

"Gott sei Dank haben wir nicht nur Kostas, sonst wären wir da etwas dünn besetzt", sagte Klopp vor dem Derby gegen den FC Everton am Samstag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) und zählte weitere Optionen auf: "Joe Gomez kann die Position spielen, ebenso Luke Chambers (noch kein Premier-League-Einsatz, Anm. d. Red.) und andere Jungs, die sich im Training regelmäßig zeigen. Kostas ist sicherlich der erfahrenste auf der Position, aber er kann nicht ab jetzt alle Spiele machen, deswegen brauchen wir auch Alternativen."