Olympiakos entlässt Carlos Carvalhal nach Derby-Pleite

Nach 65 Tagen wurde Trainer Carlos Carvalhal bei Olympiakos entlassen. Der Portugiese ist der sechste Trainer, der in den letzten 18 Monaten in Piräus gehen musste.

Erst Anfang Dezember wurde bei Olympiakos das neue Führungsduo mit Sportdirektor Pedro Alves und Trainer Carlos Carvalhal als "portugiesisches Modell" vorgestellt. Es folgten in der gerade abgelaufenen Transferperiode acht Neuzugänge, fünf davon Portugiesen.

Doch nach der Niederlage (0:2) im Derby gegen Panathinaikos steht der nächste Umbruch bevor. Zu Wochenbeginn wurde Sportdirektor ?lves durch den alten Bekannten Darko Kovacevic ersetzt. Der 50-jährige Serbe hatte nach Ende seiner aktiven Laufbahn im Jahr 2009 mehrere Posten beim griechischen Rekordmeister. Am Dienstag dieser Woche kehrte er als Sportdirektor in Piräus zurück.

Treueschwur hält nur eine Nacht

Eine seiner ersten Amtshandlungen war die Entlassung von Carlos Carvalhal, der damit nur 65 Tage auf der Trainerbank des aktuellen Tabellenvierten saß. Für die Verantwortlichen war dies deutlich unter den eigenen Ansprüchen - mit der schmerzvollen Niederlage gegen Erzrivale Panathinaikos sind die Top-3-Klubs in der Tabelle punktemäßig enteilt.

Zwar wird in Griechenlands erster Liga nach 26 Spieltagen eine Meisterschaftsrunde unter den sechs bestplatzierten Teams ausgespielt, doch die erreichten Punkte werden mitgenommen. Eine weitere Meisterschaft für den Rekordmeister (47 Titel, darunter drei in Serie von 2020 bis 2022) gerät damit nach aktuell 22 Spieltagen in weite Ferne.

Das dürften auch die Erkenntnisse gewesen sein, die zu einem Sinneswandel innerhalb der Olympiakos-Führung bezüglich Carvalhals geführt haben. Denn während der neue Sportdirektor Kovacevic noch am Tage seines Amtsantrittes sein Vertrauen in Carvalhal betonte ("Wir haben einen Trainer"), sickerte schon am Mittwoch in griechischen und niederländischen Medien durch, dass der frühere Alkmaar-Coach Pascal Jansen in Piräus zu Gesprächen mit der Vereinsführung weilt. Der 51-jährige Niederländer war auch beim Youth-League-Play-off-Spiel Olympiakos gegen Inter (0:0, 6:5 i. E.) anwesend.

Sechs Trainer, 70 Transfers

Doch auch andere Namen machen schon die Runde. Der frühere Marseille-Trainer Igor Tudor, der Ex-Sevilla-Coach Jose-Luis Mendilibar, sowie der Israeli Barak Bakhar werden als Nachfolger von Carvalhal gehandelt. Beim Ligaspiel am Samstag gegen OF Iraklion soll interimsmäßig der U-19-Coach Sotiris Sylaidopoulos auf der Trainerbank Platz nehmen.

Carlos Carvalhal ist der sechste Trainer, der in den vergangenen 18 Monaten bei Olympiakos gehen musste. In dieser Zeit wurden mehr als 70 Transfers getätigt. Seit Saisonbeginn ist mit Kovacevic der dritte Sportdirektor im Amt.