Olympia-Hoffnung schwindet: Volleyballerinnen unterliegen Japan

Nach der nächsten Niederlage werden die Olympia-Chancen der deutschen Volleyballerinnen immer kleiner. Am Sonntag steht ein Showdown an.

Kein Durchkommen: Lina Alsmeier scheitert am Block der Japanerinnen. picture alliance / Anadolu

Die deutschen Volleyballerinnen haben in der Nationenliga (VNL) den nächsten Rückschlag für die Hoffnungen auf eines der letzten Olympia-Tickets kassiert. Die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes verlor am Freitag 0:3 (25:21, 25:15, 25:22) gegen Japan, das ebenfalls noch kein Ticket für Paris sicher hat. Im türkischen Antalya war Camilla Weitzel mit 13 Punkten am Freitag erfolgreichste Angreiferin im Team von Bundestrainer Alexander Waibl.

Am Sonntag trifft das deutsche Team auf den direkten Konkurrenten Niederlande (13 Uhr). Eine Niederlage würde die Olympia-Chancen extrem schrumpfen lassen. "Wir kennen sie gut, sie sind ein sehr physisches Team", sagte Waibl mit Blick auf die Partie. "Wir müssen das Spiel gewinnen, wenn wir noch eine kleine Chance behalten wollen, um die Olympia-Quali zu spielen."

"Wir müssen anerkennen, dass Japan hier in einer brutalen Form ist und jedes Spiel auf unglaublichem Niveau spielt, aber wir haben zwei Sätze sehr gut mitgespielt", so Waibl. Kapitänin Lena Stigrot war derweil unzufrieden: "Wir sind sehr enttäuscht, weil wir dachten, wir könnten auf höherem Niveau spielen."

Die direkte Qualifikation für Paris hatte das deutsche Team verpasst. Die letzte Chance bietet nun die Weltrangliste. Dafür muss die Auswahl während der VNL in den insgesamt zwölf Vorrunden-Spielen an drei verschiedenen Orten Punkte aufholen. Aktuell steht Deutschland auf Platz zwölf und müsste mindestens auf Platz zehn springen.