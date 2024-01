Olympia 2024: Kerber und Zverev planen Start im Mixed-Doppel

Alexander Zverev und Angelique Kerber wollen bei den Olympischen Spielen in Paris gemeinsam im Mixed-Doppel antreten. Dabei könnte die Babypause der 35-Jährigen zum Problem werden.

Wollen bei Olympia in Paris gemeinsam an den Start gehen: Alexander Zverev und Angelique Kerber. imago images/Shutterstock

Alexander Zverev und Angelique Kerber träumen davon, bei den Olympischen Spielen in Paris gemeinsam im Mixed-Doppel an den Start zu gehen. "Wir haben darüber geredet. Der Plan ist natürlich, dass wir zusammenspielen wollen", gab Zverev am Freitag bei einer Medienrunde vor den Australian Open in Melbourne bekannt.

Kerbers Ranking könnte den Plan durchkreuzen

Damit Deutschlands erfolgreichste Tennis-Asse der letzten Jahre im Sommer gemeinsam antreten können, müssen sich beide über das Ranking qualifizieren. Bei Kerber, die nach ihrer eineinhalbjährigen Babypause im Ranking der WTA weit zurückgefallen ist, könnte dies zum Problem werden.

"Wir werden schauen, wie Angie spielen wird. Und wenn es geht, dann ja", sagte Zverev, der bei den letzten Olympischen Spielen in Tokio die Goldmedaille im Einzel gewonnen hatte.

Erste Mixed-Auftritte im United Cup

Zverev und Kerber hatten zuletzt zum Jahresauftakt beim United Cup in Sydney zusammen im Mixed-Doppel gespielt. In zwei Spielen holten sie einen Sieg und eine Niederlage. Im weiteren Turnierverlauf spielte Zverev dann an der Seite von Doppelspezialistin Laura Siegemund, mit der er bestens harmonierte. Das Duo führte das deutsche Team mit drei Siegen im Mixed zum überraschenden Titelgewinn.