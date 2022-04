Old Trafford soll ausgebaut und modernisiert werden

Das Old Trafford, Heimstätte von Manchester United, soll umfangreich modernisiert und ausgebaut werden. Das gab der Premier-League-Klub am Donnerstag bekannt.

Das Old Trafford, Heimstätte von Manchester United. IMAGO/PA Images

Demnach haben die Red Devils "ein Team führender Berater" berufen, um zu erörtern, inwieweit das Old Trafford ausgebaut und "das Fanerlebnis verbessert" werden kann. Die entsprechenden Pläne sollen von denselben Architekten ausgearbeitet werden, die bereits für den Bau des Stadions von Ligarivale Tottenham Hotspur verantwortlich waren, welches 2019 eröffnet wurde. Anhänger des englischen Rekordmeisters sollen aktiv in den Prozess eingebunden werden.

Das "Theatre of Dreams" wurde 1910 erbaut. Im Zweiten Weltkrieg wurde es stark beschädigt, aber im Anschluss wieder renoviert und auch in den Folgejahren mehrmals modernisiert und ausgebaut, zuletzt 2006. Das Old Trafford zählte sowohl bei der WM 1966 als auch bei der EM 1996 - Deutschland spielte alle drei Gruppenspiele dort - zu den Austragungsorten.

Heute fasst das Stadion 75.653 Zuschauer und ist damit in England nach dem Wembley-Stadion die zweitgrößte Fußball-Spielstätte.