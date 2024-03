Offiziell: Wück wird nach Olympia neuer Frauen-Nationaltrainer

Die Zukunft auf dem Trainerposten der deutschen Frauen-Nationalmannschaft ist geklärt. Der DFB gab am Freitag bekannt, dass Christian Wück, Erfolgscoach der U-17-Junioren, Horst Hrubesch nach Olympia ablöst.

Bis zur Übernahme seines neuen Postens soll der 50 Jahre alte Wück weiter die U-15-Junioren betreuen, die er nach dem Europa- und Weltmeistertitel mit der U 17 im vergangenen Jahr übernommen hatte.

"Christian Wück ist ein ausgewiesener Experte, und er spricht die Sprache der Spielerinnen und Spieler. Er hat in der Vergangenheit bewiesen, dass er Persönlichkeiten weiterentwickeln und Mannschaften zu einer verschworenen Einheit formen kann", sagt DFB-Präsident Bernd Neuendorf.

Sportdirektorin Nia Künzer ergänzt in der Verbandsmitteilung: "Christian Wück hat uns mit seiner Leidenschaft, Expertise und seinem zielgerichteten und sehr klaren Konzept überzeugt. Er ist ein Trainer, der Spielerinnen und Spieler entwickeln und individuell besser machen kann, ist dabei stets sehr kommunikativ, vermittelt Siegermentalität und weiß, wie man aus einzelnen Persönlichkeiten ein Team gestaltet, um gemeinsam erfolgreich zu sein." Wichtig sei es ihr, "junge Spielerinnen perspektivisch an die A-Nationalmannschaft heranzuführen beziehungsweise aktuelle zu Führungsspielerinnen zu formen - dafür ist er der Richtige".

Bundestrainer-Wahl war Künzers erste Aufgabe

Auch Wücks Vorgänger Hrubesch äußerte sich positiv: "Ich schätze Christian Wück und kenne ihn bereits aus der Zeit, als ich das erste Mal für den DFB gearbeitet habe. Er hat gezeigt, welche Qualitäten er als Trainer hat. Daher bin ich davon überzeugt, dass mit ihm eine gute Nachfolge gefunden wurde."

Hrubesch hatte am 7. Oktober das Amt von Interimstrainerin Britta Carlson übernommen, die wiederum die erkrankte Martina Voss-Tecklenburg seit dem 8. September vertreten hatte. Unter dem 72-Jährigen gewann die Nationalelf viermal, bei je einem Remis und einer Niederlage.

Stets hatte Hrubesch aber betont, das Amt nur vorübergehend und bis zu den Olympischen Spielen im Sommer auszufüllen. Ein Interesse an einer Fortsetzung darüber hinaus hatte er mit Verweis auf sein Alter und seine Lebenssituation verneint. So gehörte die Suche nach einem Nachfolger sofort zu den Hauptaufgaben der neuen DFB-Direktorin Künzer, die zu Jahresbeginn ihren Job angetreten hatte.

Co-Trainerin Carlson scheidet offenbar aus

"Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und empfinde es als große Ehre, diese übernehmen zu dürfen", sagt Wück. "Dieses Team zu coachen, die vorhandene individuelle Qualität der Spielerinnen weiterzuentwickeln und die Mannschaft damit auch zukunftsfähig für Erfolge zu machen, zählt zu den spannendsten und verantwortungsvollsten Aufgaben im deutschen Fußball."

Wück wird von Maren Meinert als Assistenztrainerin unterstützt, die bisherige Co-Trainerin Carlson wird offenbar nicht bleiben. Man gebe die Besetzung der zweiten Co-Trainer-Stelle "zeitnah" bekannt, hieß es vom DFB.

Am Dienstag war ausgelost worden, dass das DFB-Team in der EM-Qualifikationsgruppe gegen Österreich, Island und Polen spielen wird - ein vergleichsweise leichtes Unterfangen. Die sechs Partien werden zwischen dem 3. April und 16. Juli ausgetragen, fallen also noch in Hrubeschs Amtszeit.

Sollte Deutschland nicht einen der ersten beiden Plätze in der Gruppe erreichen und den Umweg über die Play-offs nehmen müssen, betrifft das zwischen Ende Oktober und Anfang Dezember nun Wück. Die EM 2025 in der Schweiz dürfte dann das erste große Projekt sein, schließlich reist der DFB im Falle der Qualifikation dort als aktueller Vize-Europameister an.