Österreichs Nationaltorhüterin Pal verlängert beim 1. FC Köln

Der 1. FC Köln treibt die Personalplanungen für die kommende Bundesliga-Saison voran: Mit der österreichischen Nationaltorhüterin Jasmin Pal hat sich eine Leistungsträgerin zum FC bekannt - und ihren Vertrag verlängert.

Weil der 1. FC Nürnberg so gut wie abgestiegen ist, können beim 1. FC Köln die Planungen für eine weitere Bundesliga-Saison anlaufen. Eine zentrale Rolle soll auch künftig Österreichs Nationaltorhüterin Jasmin Pal einnehmen, die ihren Vertrag am Freitag vorzeitig bis zum 30. Juni 2025 verlängert hat.

In der aktuellen Saison war Pal, die bis dato vier Länderspiele für die ÖFB-Auswahl bestritt, zwischenzeitlich durch eine Verletzung zurückgeworfen worden, holte sich aber nach guten Leistungen ihren Stammplatz im Tor zurück.

"Jasmin Pal strahlt Ruhe und Sicherheit aus", lobt Nicole Bender-Rummler, Bereichsleiterin Frauen- und Mädchen-Fußball beim 1. FC Köln, und fügt an: "Das hat uns besonders in den Drucksituationen, die auf unsere Mannschaft in dieser Saison eingewirkt haben, sehr geholfen. Deswegen freuen wir uns, dass sie sich dafür entschieden hat, bei uns zu bleiben."

Über Cloppenburg und Sand nach Köln

Pal wurde im Nachwuchsbereich des FC Wacker Innsbruck ausgebildet und schaffte dort auch den Sprung in die erste Mannschaft. Ihre erste Auslandsstation war 2015 der damalige Zweitligist BV Cloppenburg. Nach ihrer Österreich-Rückkehr nur ein Jahr später wagte sie 2020 erneut den Sprung nach Deutschland und spielte fortan für den SC Sand in der Frauen-Bundesliga. Seit der Saison 2022/23 steht Pal bei den FC-Frauen zwischen den Pfosten und schaffte auf Anhieb den Klassenerhalt in der Bundesliga, der ihrem Team auch 2024 gelang.

Es macht riesig Spaß, jeden Tag hierher zum Training zu kommen. Jasmin Pal

"Ich fühle mich hier sehr wohl", wird Pal von den Kölnerinnen zitiert: "Der FC ist ein sehr familiärer Klub und das ist sehr wichtig für mich. Es macht riesig Spaß, jeden Tag hierher zum Training zu kommen. Man hat das Gefühl, dass hier nicht nur Mitspielerinnen, sondern Freundinnen den Tag zusammen bestreiten und etwas gemeinsam erreichen wollen."

Pal machte in ihrer Karriere bislang 43 Bundesligaspiele, in der laufenden Saison steht sie bei zwölf Einsätzen.