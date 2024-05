Österreich zwingt Kanada in die Overtime - Lettland feiert dritten Sieg

In einem dramatischen Match stand Österreich gegen Kanada kurz vor der Sensation, am Ende jubelte aber der Titelverteidiger. Der letztjährige WM-Dritte Lettland gewann gegen Kasachstan mit 2:0.

Dominic Zwerger jubelt, doch am Ende reichte es nicht für Österreich gegen Kanada. IMAGO/GEPA pictures

Nach zuvor zwei Siegen in der regulären Spielzeit musste Kanada gegen Österreich erstmals Punkte lassen. Dabei sah der amtierende Weltmeister nach dem zweiten Drittel bereits wie der sichere Sieger aus. Denn die Kufenflitzer aus dem Mutterland des Eishockeys präsentierten sich spielfreudig und in Torlaune. Nach 40 Minuten hieß es 6:1 für Kanada, auch Top-Talent Connor Bedard (Chicago Blackhawks) trug sich in die Torschützenliste ein.

Doch im Schlussdrittel spielte plötzlich nur noch Österreich. Tor um Tor holte Österreich auf, 49 Sekunden vor der Schlusssirene war es Marco Rossi (Minnesota Wild) vorbehalten, unter tosendem Applaus der österreichischen Fans zum 6:6 einzuschießen. Blankes Entsetzen bei den Kanadiern, die in die Overtime gezwungen wurden. Dort aber dauerte es nur elf Sekunden, ehe Kapitän John Tavares (Toronto Maple Leafs) die Ahornblätter doch noch zum Sieg schoss.

"Das wird uns eine Lehre sein", sagte Tavares nach dem 7:6 (3:1, 3:0, 0:5, 1:0)-Sieg der NHL-Cracks. Die Österreicher schwankten zwischen Stolz und Enttäuschung. "Wir haben im dritten Drittel Schwung aufgenommen, waren als Team dran und die Pucks sind reingegangen. Ich freue mich wirklich für die Jungs, ich bin wirklich stolz", sagte Doppeltorschütze Peter Schneide (EC Red Bull Salzburg): "Es ist schade, dass wir das Spiel nicht gewinnen konnten."

Für die Österreicher war es im dritten Spiel der erste Punkte in der Gruppe A, Kanada ließ erstmals Federn. Im zweiten Spiel siegte Norwegen gegen Dänemark mit 2:0, beide Teams haben jeweils einen Sieg auf dem Konto. Der Düsseldorfer Henrik Haukeland im Tor der Norweger wehrte alle 24 Schüsse auf seinen Kasten ab.

Lettland siegt erstmals in der regulären Spielzeit

In der "deutschen" Gruppe B feierte Lettland durch das 2:0 gegen Kasachstan bereits den dritten Sieg im dritten Spiel - allerdings erst zum ersten Mal in der regulären Spielzeit. Damit kommt der kommende Gruppengegner der DEB-Auswahl weiter in Schwung.

Für die Balten, die am Mittwoch (16.20 Uhr) in Ostrava auf das Team von Bundestrainer Harold Kreis treffen, erzielten Roberts Bukarts (32.) und Haralds Egle (36.) die Tore. Goalie Kristers Gudlevskies vom deutschen Vizemeister Fischtown Pinguins Bremerhaven blieb ohne Gegentreffer.

Lettland ist mit sieben Punkten hinter dem souveränen Tabellenführer Schweden (9 Zähler) Zweiter in der Gruppe A.