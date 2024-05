Österreich nach "Buzzer Beater" gegen Finnland: "Unbeschreibliches Gefühl"

Das österreichische Eishockey-Nationalteam hat am Donnerstag bei der WM in Prag einen sensationellen Sieg über Finnland gefeiert. Zeit für Feierlichkeiten gab es jedoch keine, denn schon am Freitag geht es gegen Gastgeber Tschechien. "Die ganze Halle wird gegen uns sein, aber die Atmosphäre wird wieder fantastisch", freut sich Team-Physio Gerald Rabl.

Nach dem Sieg in letzter Sekunde kannte der Jubel keine Grenzen. IMAGO/GEPA pictures