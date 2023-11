ÖFB, nein danke! Österreicher in fremden Nationaltrikots

Stephan Palla (Philippinen)

Vater Ungar, Mutter Filipina, aufgewachsen in Mauerbach, war der Rapidler, der heute noch in Voitsberg aktiv ist, Stammgast im ÖFB-Nachwuchs. Als der Durchbruch in Hütteldorf ausblieb und das A-Team in weite Ferne rückte, ließ er sich auf das Abenteuer Philippinen ein und vertrat 14-mal die Farben des Inselstaates. imago/Xinhua