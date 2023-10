ÖFB-Frauenteam peilt Premierensieg in der Nations-League an

Das österreichische Frauen-Nationalteam bekommt es in der neu geschaffenen Nations League in einem Länderspieldoppel nun zweimal mit Portugal zu tun. Nach einer Niederlage und einem Remis in den ersten beiden Partien wollen Teamchefin Irene Fuhrmann und ihre Spielerinnen im Heimspiel in Altach endlich voll anschreiben.

Irene Fuhrmann will den ersten Sieg in der Nations League bejubeln. GEPA pictures

Der Start in die neu geschaffene Nations League verlief für das österreichische Frauen-Nationalteam etwas schleppend. Nach der knappen 0:1-Auftaktniederlage gegen Gruppenfavorit Frankreich, mussten sich die ÖFB-Spielerinnen anschließend in Norwegen mit einem 1:1 zufriedengeben. So wartet die Mannschaft von Teamchefin Irene Fuhrmann noch auf den ersten Sieg im neuen Bewerb und will diesen nun im anstehenden Länderspieldoppel gegen Portugal nachholen. "Wir haben bereits an den ersten beiden Spieltagen der Liga A gesehen, dass es enge Duelle sind und jeder jedem Punkte wegnehmen kann. Bisher konnten wir uns für unseren Aufwand und die Leistungen nur mit einem Punkt belohnen. Mit den Zuschauern im Rücken haben wir das klare Ziel, in Altach den ersten Sieg der neugeschaffenen Nations League zu holen", betont Fuhrmann.

Nachdem die ÖFB-Elf auch das letzte Freundschaftsspiel im Juli gegen Island mit 0:1 verloren hatte, wartet man nun bereits seit dem 2:0-Erfolg gegen Tschechien im April auf den nächsten Sieg. Mit Blick auf einen Verbleib in der Nations League A wäre es daher besonders wichtig, gegen die Portugiesinnen wieder wichtige Zähler zu sammeln. Das sieht auch Kapitänen Sarah Puntigam so: "Die beiden Spiele gegen Portugal haben natürlich eine hohe Bedeutung für uns, weil es zwei sehr richtungsweisende Partien sein werden. Portugal hat sich in den letzten Jahren stetig weiterentwickelt. Sie haben ein aufstrebendes Team, das schon bei der EURO 2022 und zuletzt bei der WM 2023 gute Leistungen gezeigt hat. Ich erwarte zwei Duelle auf Augenhöhe." Auch Teamchefin Fuhrmann erwartet eine schwierige Aufgabe: "Um einen Sieg zu erreichen, wird es auch gegen starke Portugiesinnen wieder nötig sein, unser Leistungsmaximum und eine Top-Performance abzurufen."

Zadrazil hofft auf hohes Fan-Interesse

Beim Heimspiel in der Altacher Cashpoint Arena können sich die ÖFB-Kickerinnen jedenfalls Fan-Unterstützung sicher sein. Bislang wurden bereits über 3.700 Karten für das Spiel gegen Portugal abgesetzt. Zudem geht man mit guten Erinnerungen in die Begegnung gegen die Mannschaft von Cheftrainer Francisco Neto, konnte man doch das letzte Duell im März 2014 mit 2:1 für sich entscheiden. Sarah Zadrazil war damals schon mit von der Partie und erzielte den zweiten Treffer für die ÖFB-Auswahl. Nun will sie mehr als neun Jahre später wieder für ein Erfolgserlebnis mit ihrer Mannschaft sorgen: "Mit Portugal wartet ein attraktiver und guter Gegner auf uns, von daher wird es auch für die Fans ein super Spiel."

Generell freut sich die Bayern-Legionärin, dass das Faninteresse am Frauen-Fußball in Österreich weiter zunimmt. Zuletzt erlebte man bei der knappen Heimniederlage gegen Frankreich in der Wiener Generali Arena mit über 10.000 Fans eine Rekordkulisse. Auch in Altach hofft Zadrazil daher auf regen Zustrom: "Es ist für uns etwas ganz Besonderes gewesen, im Viola Park vor über 10.000 Fans zu spielen. Das hat uns extrem gepusht und es ist schön, dass wir in Österreich diese Wertschätzung erfahren. Darum hat es für uns Spielerinnen auch in Altach eine große Bedeutung, wenn die Fans zahlreich in die Cashpoint Arena kommen." Anstoß ist am kommenden Freitag um 18 Uhr (LIVE! auf kicker). Nur vier Tage später steht bereits das Rückspiel im Varzim Sport Club in Povoa do Varzim an.