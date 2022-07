Ödegaard ist neuer Arsenal-Kapitän

Wenige Tage vor dem Saisonstart hat der FC Arsenal Martin Ödegaard als Spielführer für die kommende Spielzeit präsentiert.

Martin Ödegaard trägt in der kommenden Saison die Kapitänsbinde beim FC Arsenal. IMAGO/Icon Sportswire

Wie die Gunners am Samstag mitteilten, wird Ödegaard künftig die Kapitänsbinde tragen. Keine ganz ungewohnte Situation für den offensiven Mittelfeldspieler, der seit Januar 2021 beim FC Arsenal spielt und seither 60 Partien absolvierte: Einerseits führte er sein Team bereits in der vergangenen Saison immer wieder als Kapitän aufs Feld, andererseits füllt er dieses Amt auch in der norwegischen Nationalmannschaft aus.

Mit der Mannschaft von Mikel Arteta eröffnet der 23-jährige Ödegaard am kommenden Freitag (21 Uhr) die Premier-League-Saison bei Crystal Palace.