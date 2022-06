Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar behält alternativen Modus bei

Die Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar wird auch 2022/23 zweigeteilt ausgetragen werden. Nun gab der Regionalverband Südwest die Vorrunden-Einteilung bekannt.

Auch in der kommenden Spielzeit bleibt die Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar zweigeteilt. Schon frühzeitig haben sich Vereine und Verband auf die alternative Spielform verständigt. Nord- und Süd-Gruppe gehen jeweils mit elf Mannschaften an den Start. Jeder Staffel wurden je zwei Auf- und ein Absteiger zugeordnet.

Zunächst spielen die 22 Teams in ihren jeweiligen Ligen eine Runde mit Hin- und Rückspiel aus. Anschließend ziehen die besten fünf jeder Staffel in die Meister-, der Rest in die Platzierungsrunde ein. Dort treffen die Mannschaften in Hin- und Rückspiel dann nur noch auf die Teams der Parallelgruppe. Alle Punkte aus der Vorrunde werden mit in den zweiten Saisonteil übernommen.

Der Saisonbeginn ist für den 30. Juli angesetzt. Der letzte Spieltag soll dann am Pfingstsamstag, 27. Mai 2023, über die Bühne gehen.

Nord-Staffel

Sportfreunde Eisbachtal

Ahrweiler BC (Auf)

FV Engers

SV Gonsenheim

FC Karbach

TuS Kirchberg (Auf)

TuS Koblenz

TSV Schott Mainz (Ab)

SG 2000 Mülheim-Kärlich

TSG Pfeddersheim

Alemannia Waldalgesheim

Süd-Staffel

SV Auersmacher (Auf)

FV Diefflen

FV Dudenhofen

SV Elversberg II

FSV Jägersburg

1. FC Kaiserslautern II

FC Arminia Ludwigshafen

TuS Mechtersheim

SV Morlautern (Auf)

FK Pirmasens (Ab)

FC Hertha Wiesbach