Oberliga Hamburg: Modus, Favoriten und Übertragung

In diesem Jahr fährt die Oberliga Hamburg wieder eingleisig. Vorab alles Wissenswerte zur neuen Spielzeit...

Ende Juli rollt der Ball in der Oberliga Hamburg wieder. Eröffnet wird die neue Saison am Freitag, den 29.Juli, wenn der FC Union Tornesch den Regionalliga-Absteiger FC Altona 93 im Torneum Fußballpark empfängt.

Wie viele Mannschaften nehmen teil?

Anders als in der Vorsaison fährt die Oberliga Hamburg in dieser Saison wieder eingleisig. Das Teilnehmerfeld 2022/23 beläuft sich daher auf 19 Mannschaften.

Wer ist neu mit dabei?

Aus der Regionalliga kommt der FC Altona 93 hinzu. Der Sprung aus der Landes- in die Oberliga Hamburg gelang derweil dem Eimsbütteler TV, der TuRa Harksheide und dem FC Türkiye Hamburg.

Welche Profi-Reserven sind vertreten?

Wie schon der vergangenen Spielzeit stellt der Hamburger SV mit seiner dritten Mannschaft die einzige Profi-Reserve in der Oberliga Hamburg.

Wer sind die Favoriten?

Weil nicht alle Mannschaften in Hamburg den Sprung in die Regionalliga anstreben, muss zwischen Meisterschafts- und Aufstiegs-Favoriten unterschieden werden. In der vergangenen Saison hatte sich nur Concordia Hamburg um eine Regionalliga-Lizenz beworben. Heiße Kandidaten auf den Titel sind - auch ohne Aufstiegsambitionen - die TuS Dassendorf, der Niendorfer TSV und TSV Sasel.

Wie ist die Aufstiegsregelung?

Hier hat sich nichts verändert. Ein direktes Aufstiegsticket in die Regionalliga Nord gibt es in der Oberliga Hamburg nicht. Der Tabellenerste, oder die erste zum Aufstieg berechtigte Mannschaft in der Tabelle, wird an einer Aufstiegsrunde mit den Vertretern aus Bremen, Schleswig-Holstein und Niedersachsen teilnehmen. Dort werden zwei Aufsteiger ermittelt.

Wie ist die Abstiegsregelung?

Weil die Oberliga Hamburg in der Saison 2023/24 wieder mit 18 Mannschaften starten soll, steigt in dieser Saison im Umkehrschluss eine Mannschaft mehr ab. Statt ursprünglich drei trifft es in dieser Spielzeit vier Teams.

Wer setzt sich oben durch, wer richtet den Blick nach unten?

