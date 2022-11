Oberdorf verpasst Achtelfinale in Nürnberg verletzt

Die Frauen des VfL Wolfsburg müssen mindestens im DFB-Pokal-Achtelfinale beim 1. FC Nürnberg am Wochenende auf Lena Oberdorf verzichten.

Kann in Nürnberg nicht auflaufen: Lena Oberdorf. IMAGO/Eibner

Lena Oberdorf hat sich im zweiten Testspiel der deutschen Nationalmannschaft in den USA (1:2) eine Schultereckgelenk-Verletzung zugezogen. Nach genaueren Untersuchungen informierte der VfL Wolfsburg am Mittwoch über die Diagnose und teilte gleichzeitig mit, dass die 20-jährige Mittelfeldspielerin damit für das DFB-Pokal-Achtelfinale beim 1. FC Nürnberg am Sonntag ausfällt. Ob Oberdorf neben dem Pokalspiel beim Zweitligisten noch weitere Spiele verpassen wird, hänge vom Heilungsverlauf ab.

Titelverteidiger Wolfsburg reist dennoch als haushoher Favorit nach Mittelfranken. Um 14 Uhr ertönt dort zum ersten Mal in der Geschichte der Club-Frauen der Anpfiff zu einem Spiel im Max-Morlock-Stadion, in dem normalerweise die Männer ihre Zweitliga-Spiele austragen. Am Dienstag waren bereits 14.000 Tickets verkauft.