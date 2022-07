Oberdorf als beste junge Spielerin des Turniers ausgezeichnet

Neben dem erstmaligen Gewinn des EM-Pokals für die Engländerinnen wurden am Sonntagabend in London auch individuelle Auszeichnungen ausgehändigt, darunter auch ein Pokal an eine deutsche Akteurin.

Erhielt von UEFA-Präsident Aleksander Ceferin (re.) die Auszeichnung als beste junge Spielerin des Turniers: Lena Oberdorf. picture alliance/dpa