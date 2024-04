Nur zwei Monate nach Verpflichtung: Olympiakos verlängert mit Mendilibar

Der griechische Rekordmeister Olympiakos hat vorzeitig den Vertrag mit Trainer José Luis Mendilibar um ein Jahr verlängert.

Der 63-jährige Baske übernahm im Februar den angeschlagenen Rekordmeister in einer unruhigen Phase. Mendilibar kam als siebter Trainer in den letzten 20 Monaten in Piräus an.

Nach nur zwei Monaten hat Mendilibar, der erstmals in seiner langjährigen Karriere außerhalb Spaniens arbeitet, dem Team seine Handschrift gegeben. Olympiakos steht im Viertelfinale der Europa-Conference-League und hat nach dem 3:2-Heimerfolg über Fenerbahce berechtigte Hoffnungen aufs Halbfinale. Der Baske hat in der vergangenen Saison immerhin als Trainer des FC Sevilla im Finale gegen die Roma die Europa League gewonnen. Auch in Andalusien übernahm damals Mendilibar den Klub in der Saisonendphase.

In der heimischen Superleague haben die Hafenstädter auch gute Titelchancen. Zwar belegt Olympiakos aktuell nur Rang vier, hat aber bei nur vier Zählern Rückstand auf Tabellenführer PAOK und noch sechs anstehenden Spieltagen ist auch für Olympiakos im Vierkampf auf den diesjährigen Titel wieder ein Kandidat.

Auch deshalb haben sich nun Klubführung und Mendilibar auf die Verlängerung des zum Saisonende auslaufenden Vertrags bis zum Sommer 2025 geeinigt.