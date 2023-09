Nur Terzic dabei: Bundesliga-Trainer fehlen erneut in FC 24

Auch in EA SPORTS FC 24 gibt es "echte Trainer" im Karrieremodus. Wer jedoch mit seinem Idol aus der Bundesliga an die virtuelle Seitenlinie möchte, geht möglicherweise leer aus.

Euer Lieblings-Trainer steckt aktuell in der Krise? Im Karrieremodus von EA SPORTS FC 24 lässt sich das Schicksal neu schreiben. Denn auch im ersten Teil der Post-FIFA-Zeit kann die Managerkarriere sowohl mit einem eigens erstellten als auch realen Trainer bestritten werden.

Der Haken: Wer einen Coach aus der ersten oder zweiten Bundesliga auswählen möchte, guckt bis auf eine Ausnahme in die Röhre. Denn wie in FIFA 23 steht nur Edin Terzic bereit, virtuell von der Seitenlinie zu coachen. Allerdings ist der Dortmunder Chef-Trainer in FC 24 nicht sofort zu erkennen. Denn hatte der 40-Jährige letztes Jahr noch ein reales Gesicht, trifft EA SPORTS das Aussehen des derzeit kriselnden BVB-Coaches nicht wirklich.

Optisch nicht ganz getroffen: Edin Terzic. kicker eSport

Etwas überraschend ist, dass Thomas Tuchel nicht als zweiter Bundesliga-Trainer im Spiel ist. Schließlich wurde der Münchener vergangenes Jahr originalgetreu in FIFA 23 abgebildet. In die Saison 2022/2023 verließ Tuchel den FC Chelsea: Er musste trotz des Champions-League-Sieges 2022 nach nur wenigen Wochen seinen Stuhl räumen. Entsprechend entfernt wurde auch sein Avatar in FIFA 23. An sich hätte EA SPORTS also Tuchel für FC 24 schon in der Datenbank gehabt.

Jedoch aufgepasst: Startet ihr in die Managerkarriere von EA SPORTS FC 24 mit den ursprünglichen Kadern, steht auch Terzic nicht zur Verfügung. Um mit dem BVB-Coach in die Spielzeit zu gehen, muss die aktuelle Datenbank verwendet werden. Da Terzic in FC 24 offensichtlich per Update hinzugefügt wurde, besteht die zumindest die Möglichkeit, dass Tuchel seinerseits noch nachgereicht wird.

3. Liga komplett dabei - Faux-Pas bei Sandhausen-Trainer

Während die 2. Bundesliga komplett leer ausgeht, ist die Auswahl in der 3. Liga deutlich größer. Dort stellt EA SPORTS zwar bei allen Klubs einen Trainer - beim SV Sandhausen allerdings den falschen.

Ingame um einiges jünger: Gerhard Kleppinger. kicker eSports

Denn beim Absteiger wird Gerhard Kleppinger aufgeführt. Der hat jedoch sein Amt als Interimscoach eingetauscht: Er ist nun Co-Trainer von Danny Galm. Galm kam vor der Saison von der U19 des FC Bayern München neu an den Hardtwald. Zudem nahm EA SPORTS bei Kleppinger eine kleine optische Verjüngungskur vor - in FC 24 sieht der 65-Jährige wie Mitte 30 aus. Makel, die der Publisher noch ausbessern kann. Denn der Early-Access-Startschuss für FC 24 fällt erst am Freitag, den 22. September. Offizieller Release und damit Zugang für alle Nutzer ist eine Woche später.