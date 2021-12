Nur noch 5000 Zuschauer: Frankreich verschärft die Beschränkungen

Aufgrund von steigenden Corona-Infektionszahlen hat Frankreichs Staatsregierung an diesem Dienstag neue Richtlinien zur Bekämpfung der Pandemie festgesetzt - davon sind auch die Klubs der Ligue 1 betroffen.

Was Deutschland, Schottland, Wales und Irland schon getan haben, hat nun auch Frankreich umgesetzt: Um dem Coronavirus Einhalt zu gebieten, sind ab Montag bei Großveranstaltungen unter freiem Himmel nur noch 5000 Zuschauer zugelassen, in Hallen lediglich 2000.

Die Verordnung gilt zunächst für drei Wochen und betrifft sämtliche Sportvereine, also auch die Klubs des Profifußballs.

Während England trotz der grassierenden Omikron-Variante bislang davon abgesehen hat, die Zuschauerzahlen zu regulieren, sind an diesem Dienstag auch in Deutschland weitere Beschränkungen in Kraft getreten. Nach der Winterpause wird die Mehrzahl der Bundesliga-Spiele wieder vor leeren Rängen ausgetragen werden - wenige Bundesländer gehen allerdings einen Sonderweg.