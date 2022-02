Nur ein Sieg aus den letzten acht Spielen: West Brom entlässt Ismael

Der englische Zweitligist West Bromwich Albion hat sich nach nur sieben Monaten von Trainer Valerien Ismael getrennt.

In einer knappen Mitteilung gab der Aufstiegsaspirant der englischen Championship am Mittwoch die Trennung bekannt. Ismael, der als Profi in der Bundesliga unter anderem für Werder Bremen, den FC Bayern München und Hannover 96 spielte, hatte den Trainerjob in West Bromwich im vergangenen Sommer übernommen und einen Vierjahresvertrag unterschrieben. Zuvor hatte der Franzose den Ligakonkurrenten FC Barnsley trainiert, mit dem er 25 seiner 44 Spiele gewonnen hatte.

Von den letzten vier Ligaspielen hat West Brom jedoch drei verloren, nur eine der letzten acht Partien gewann der Klub aus den West Midlands. Der derzeitige fünfte Tabellenplatz würde nur zur Teilnahme an den Play-offs zur Premier League berechtigen. Von einem direkten Aufstiegsplatz trennen West Brom derzeit acht Punkte.

Drei Trainerstationen in Deutschland

Nach seiner aktiven Zeit begann Ismael in Deutschland seine Trainerlaufbahn, zunächst als Coach der Zweitvertretungen von Hannover und Wolfsburg. Nach einem kurzen Intermezzo in Nürnberg kehrte der 46-Jährige zu den Wölfen zurück, wo er etwas mehr als vier Monate die Bundesliga-Mannschaft trainierte. Über Apollon Smyrnis (Griechenland) und den Linzer ASK landete Ismael schließlich 2020 auf der Insel.