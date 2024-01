Nürnberger Eigengewächs Kechter verlängert bis 2026

Die Nürnberg Ice Tigers haben den Vertrag mit U-20-Nationalspieler Roman Kechter um zwei Jahre verlängert. Das gab der fränkische DEL-Klub am Donnerstag bekannt.

Bleibt bis mindestens 2026 in Nürnberg: Ice-Tigers-Eigengewächs Roman Kechter. IMAGO/Maximilian Koch

Der erst 19 Jahre alte Stürmer band sich bis zum Ende der Saison 2025/26 an den Verein aus seiner Heimatstadt. "Roman hat in dieser Saison einen großen Schritt nach vorne gemacht. Ich bin überzeugt davon, dass er in der Zukunft eine größere Rolle übernehmen kann", meinte Nürnbergs Sportdirektor Stefan Ustorf.

Das Nürnberger Eigengewächs erzielte in 31 Spielen in der laufenden Saison bis dato fünf Tore und acht Assists und gehörte zuletzt bei der U-20-WM in Schweden, nicht nur aufgrund zweier Treffer, zu den auffälligsten deutschen Akteuren.

DEL-Debüt bereits mit 16 Jahren

Bereits im Alter von 16 Jahren hatte Kechter während der Pandemie sein Debüt für die Ice Tigers gegeben. Vor der vergangenen Saison 2022/23 warf ihn in der Vorbereitung eine langwierige Infektion zurück, sodass er nur auf auf 21 Einsätze für Nürnberg sowie insgesamt 29 Spiele für Ice-Tigers-Kooperationspartner Weiden in der Oberliga gekommen war.

In der laufenden Saison 2023/24 feierte Kechter schließlich als eines der vielversprechendsten deutschen U-20-Talente seinen Durchbruch in der DEL.