Nürnberg beim Angstgegner, Vizemeister fordert Haie

Drei der vier Viertelfinalkandidaten in der 1. Runde der DEL Play-offs hinkten in der Hauptrunde hinter den Erwartungen her. Schaffen Mannheim, Köln oder Ingolstadt nun die Wende - oder kommt sogar Außenseiter Nürnberg weiter? Eine Vorschau ...

Adler Mannheim (7.) - Nürnberg Ice Tigers (10.)

Historie

Bereits zum zehnten Mal treffen beide Teams in K.-o.-Runden-Duellen in der DEL aufeinander - und alle neun bisherigen Vergleiche gewannen die Kurpfälzer, 1999 und 2007 auch im Finale um die Meisterschaft. Gerade auswärts war Mannheim für die Franken zuletzt keine Reise wert: Die letzten 15 Heimspiele gegen die Ice Tigers in der Hauptrunde gewannen die Adler allesamt, in den Play-offs sind es ebenfalls satte 14 gewonnene Heimspiele in Folge. Letztmals siegten die Nürnberger 2017 in der Quadratestadt.

Hauptrunde

Beide Teams teilten sich die zwölf Punkte brüderlich auf. Die Auswärtsteams holten jeweils nur einen Punkt, wobei die Franken im letzten Duell beim 2:3 nach Penaltyschießen dem Sieg in regulärer Spielzeit und Overtime näher waren. Die ersten beiden Duelle (6:2 für die Adler, 5:2 für Nürnberg) waren jeweils recht klar an die Heimteams gegangen. Anfang Januar siegten die Ice Tigers 4:3 nach Overtime.

Ausblick

Statistisch spricht alles für die Adler, die zudem nach langwierigen Verletzungssorgen in den letzten Saisonwochen nahezu komplett agieren können. Allerdings: Konstanz bekam Coach Dallas Eakins, der Ende November von Vorgänger Johan Lundskog übernommen hatte, bis dato dennoch in die Leistungen seines Team. Wenn die Ice Tigers einen Vorteil haben, dann die Unbekümmertheit, denn nach positiv bewältigtem Abstiegskampf ist alles, was nun kommt, ein Bonus.

Fazit

Alles andere als ein Weiterkommen Mannheims wäre dennoch eine große Überraschung.

Kölner Haie (8.) - ERC Ingolstadt (9.)

Historie

Auch Haie und Schanzer verfügen über eine durchaus innige Play-off-Beziehung, ist es doch bereits das siebte Aufeinandertreffen seit 2005. Und meist hatten es die Duelle durchaus in sich, gleich viermal ging es in ein entscheidendes siebtes Spiel. Unvergessen aus Ingolstädter Sicht wird für immer zweifellos das Jahr 2014 bleiben, als sich die Schanzer in Spiel sieben der Finalserie mit 2:0 ihren bislang einzigen Meistertitel sicherten. Insgesamt führen aber die Rheinländer in der Gesamtbilanz der Endrunde mit 4:2-Serienerfolgen.

Hauptrunde

Auch in der abgelaufenen Hauptrunde hatte Köln die Nase vorn. Die Haie siegten zunächst zweimal zu Hause mit 4:1, ehe Ingolstadt Anfang Januar seinen einzigen Erfolg mit einem knappen 5:4 einfuhr. Erst am Sonntag vergangener Woche gewann Köln das letzte Duell mit 5:3 in Oberbayern.

Ausblick

Beide Mannschaften eint ein ähnliches Hauptrunden-Schicksal: Ingolstadt ging als Vizemeister nach einer tollen Saison 2022/23 in die aktuelle Saison, hatte aber 2023/24 große Probleme mit dem Toreschießen. So erzielten in der DEL einzig die Iserlohn Roosters mit 125 Treffern weniger Tore als der ERC (132). Die chronisch inkonstanten Haie von Coach Uwe Krupp, der zwischenzeitlich arg in die Kritik geriet, schafften es ebenfalls trotz prominenter Neuzugänge nicht in die Top 6.

Fazit

Köln gewann drei von vier Duellen. Doch die bessere Form hat Ingolstadt mit sechs Siegen aus den letzten neun Spielen (Haie: drei aus den letzten neun). Das Zünglein an der Waage in einem engen Duell?

Kuriosum: Weil die Arena in Köln zu Spiel eins belegt ist, startet die Serie am Sonntag (14 Uhr) in Ingolstadt mit einem Heimspiel für das schwächer gesetzte Team.