Novum: Tomasson übernimmt schwedische Nationalmannschaft

Erstmals seit der offiziellen Einführung des Postens vor 62 Jahren wird Schwedens Nationalmannschaft von einem ausländischen Trainer gecoacht. Wie der Verband am Montag mitteilte, wird Jon Dahl Tomasson (47) übernehmen.

"Ich freue mich auf diese großartige Aufgabe und natürlich darauf, blau-gelb zu denken, zu sprechen und zu träumen", erklärte der Däne Tomasson bei der Bekanntgabe seines Engagements.

Nach einem Engagement als Co-Trainer startete die Laufbahn als Coach für den ehemaligen Angreifer 2013 bei Excelsior Rotterdam. Nach wenigen Monaten folgte aber schon Roda Kerkrade, wo Tomasson von Dezember 2013 bis Mai 2014 angestellt war. Weiter ging es auf Vereinsebene dann erst 2021 in Malmö, zwischenzeitlich war Tomasson Co-Trainer in Arnheim sowie vier Jahre bei der dänischen Nationalmannschaft.

Im Juli 2022 zog es den 47-Jährigen nach England zu den Blackburn Rovers. Beim früheren Premier-League-Verein wurde Tomasson Anfang des Monats von seinem Posten als Teammanager entbunden. In Schweden übernimmt der ehemalige Torjäger nun erstmals eine Aufgabe als Nationaltrainer.

Meister mit dem VfB Stuttgart

Bei den Schweden erhält Tomasson, der in seiner aktiven Karriere 112 Mal für Dänemark spielte und 52 Tore erzielte, einen Vertrag bis Ende 2025. Der Kontrakt verlängert sich automatisch, falls Schweden sich für die WM-Endrunde 2026 in den USA, Mexiko und Kanada qualifiziert. Für die EM in Deutschland hatten sich "Tre Kronor" nicht qualifiziert.

Den deutschen Fans ist Tomasson noch aus seiner Zeit beim VfB Stuttgart bekannt. Zwischen 2005 und 2007 kam er 43 Mal für die Schwaben zum Einsatz und erzielte zwölf Tore. Am Ende der Saison 2006/2007 feierte er dort den Gewinn der deutschen Meisterschaft.

Aber auch bei anderen Vereinen heimste er den einen oder anderen Titel ein. So wurde Tomasson beispielsweise mit Feyenoord Rotterdam Meister in den Niederlanden, dazu gesellt sich der Gewinn des UEFA-Cups (2002). Mit der AC Mailand holte er Meisterschaft (2004) und Champions League (2003).