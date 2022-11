Norwegens Ex-Nationalspieler Carew zu Haftstrafe verurteilt

Der ehemalige norwegische Nationalspieler John Carew muss in seinem Heimatland eine Haftstrafe antreten.

Das Bezirksgericht in Oslo verurteilte den mittlerweile 43-Jährigen wegen Steuerhinterziehung zu einer Gefängnisstrafe von 14 Monaten. Zudem muss Carew auch eine Geldstrafe entrichten.

Carew war vorgeworfen worden, insgesamt rund 5,4 Millionen Norwegische Kronen hinterzogen zu haben. Konkret ging es bei dem Verfahren um den Zeitraum zwischen 2014 und 2019, in dem Carew Einnahmen in Höhe von umgerechnet derzeit 1,24 Millionen Euro und Vermögenswerte in Höhe von 29,67 Millionen Euro nicht angegeben haben soll.

Carew zeigt sich vor Gericht vollumfänglich geständig

Wie die norwegische Zeitung "Aftenposten" berichtet, hat sich der ehemalige Stürmer vor Gericht vollumfänglich geständig gezeigt. Auch seine Verteidigerin räumte die Anklage ein, argumentierte aber, dass ihr Mandant nicht vorsätzlich, sondern vielmehr "in bester Absicht" gehandelt habe. Diesem Standpunkt folgten die Richter. Die Verurteilung erging wegen grob fahrlässigen Verhaltens. Dadurch, und auch, weil Carew sich geständig zeigte und zudem Wiedergutmachung leisten wolle, entging er einer durchaus möglichen längeren Haftstrafe. Gegen das Urteil kann allerdings noch Berufung eingelegt werden.

Carew schaffte zur Jahrtausendwende bei Rosenborg Trondheim seinen Durchbruch im Herrenbereich. Anschließend wechselte er im Jahr 2000 zum FC Valencia. Weitere Stationen in seiner Karriere waren unter anderem AS Rom, Besiktas, Lyon. Zuletzt spielte er bis 2012 in England (Aston Villa, Stoke, West Ham). Carew kam für Norwegen auf 91 Länderspiele, in denen ihm 24 Tore gelangen.