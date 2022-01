NOFV-Oberligen starten unterschiedlich

Während die Regionalliga Nordost und die Oberliga NOFV-Nord ihren Spielbetrieb wie geplant fortsetzen werden, verzögert sich der Re-Start in der Süd-Staffel um eine Woche.

Noch im Januar soll es in den NOFV-Ligen wieder um Punkte gehen. imago images/Matthias Koch

Der Nordostdeutsche Fußballverband (NOFV) informierte am Samstag über die "Entscheidung zur Wettbewerbsfortsetzung" in den NOFV-Ligen. Unstrittig sei, so der Verband, dass das Spieljahr der beiden Oberligen mit insgesamt 38 Spieltagen nicht vollständig umgesetzt werden könne. Das Zwischenziel bleibe, dass mindestens 75 Prozent der Mannschaften, wie zu Saisonbeginn vorgesehen, die Hälfte ihrer Spiele austragen.

Regionalliga macht den Auftakt

Zunächst soll der Ball in der Regionalliga Nordost wieder rollen. Hier stehen ab dem 22. Januar Nachholspiele auf dem Programm. Eine Woche später kehren dann auch die Teams der Oberliga NOFV-Nord zurück in den Ligabetrieb. Geplant ist zunächst, die noch ausstehenden Spiele des 14. Spieltags zu absolvieren.

Der Wiederbeginn der Süd-Staffel verzögert sich dagegen. Auf Wunsch der Vereine wurde der Start auf das erste Februar-Wochenende vertagt. Den späteren Wiederbeginn begründet der Verband mit der "bis heute bestehenden Verfügungslage im Bundesland Sachsen und im Interesse der Wettbewerbsgleichheit". Die Verzögerung zur Nord-Gruppe will der NOFV im laufenden Spielbetrieb wieder aufholen. Auch im Süden soll anfangs der 14. Spieltag beendet werden.