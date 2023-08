Noch einmal Doppel in New York: Jack Sock beendet Karriere

Jack Sock wird noch einmal bei den US Open aufschlagen und danach seine Tennis-Karriere kurz vor seinem 31. Geburtstag beenden.

Der US-Amerikaner Jack Sock gab das bevorstehende Ende seiner Karriere am Eröffnungstag der US Open in New York bekannt und addressierte sich selbst in einem Instagram-Post. "Ich hoffe, ich habe dich - den achtjährigen Jungen, der sich sofort in den Tennissport verliebte - stolz gemacht", so Sock.

14 Jahre dauerte die Karriere des ehemaligen Top-Ten-Spielers, der im November 2017 seinen größten Einzelerfolg verbuchte. Vor knapp sechs Jahren gewann Sock das Masters in Paris durch einen Dreisatzsieg gegen den Kroaten Filip Krajnovic (5:7, 6:4, 6:1) und kletterte damit auf Platz 8 der Weltrangliste.

"Es sind Erinnerungen aus 14 Jahren, die ich niemals vergessen werde und was ich geschafft habe, liegt weit über dem, was ich mir jemals erträumt habe", blickt Sock zurück.

Größter Einzel-Erfolg in Paris - Top-Spieler im Doppel

Neben dem Erfolg in der franzöischen Hauptstadt feierte er drei weitere Einzel-Turniersiege (Houston 2015, Auckland 2017, Delray Beach 2017), doch die richtig großen Würfe gelangen dem in Lincoln (Nebraska) geborenen Rechtshänder im Doppel. In Wimbledon triumphierte er 2014 an der Seite von Vasek Pospisil über die Bryan-Brüder, vier Jahre später wiederholte er diesen Erfolg an der Church Road im Gespann mit Mike Bryan.

Zusammen mit Mike Bryan gewann er 2018 in New York die Doppelkonkurrenz der US Open, folglich dürfte der Abschied vom Tennissport gerade an diesem Ort ein sehr emotionaler werden, wenn Sock zum letzten Mal zusammen mit seinem ebenfalls scheidenden Partner John Isner aufschlägt. Am Mittwochabend beginnt ihre letzte Reise mit dem Auftaktduell gegen das Doppel Albano Olivetti/Robert Galloway.

Olympisches Gold in Rio

Gold in Rio: Bethanie Mattek-Sands und Jack Sock. Getty Images

Neben der ATP Tour wartete 2016 auf Sock noch ein weiteres Highlight seiner Karriere, denn zusammen mit Bethanie Mattek-Sands holte er 2016 in Rio de Janeiro olympisches Gold im Mix-Doppel, als sie im rein US-amerikanischen Finale Venus Williams und Rajeev Ram in drei packenden Sätzen niederrangen.