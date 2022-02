Njie tritt bei Tasmania zurück - Franke übernimmt

Die Wege des SV Tasmania Berlin und Abu Njie trennen sich. Der Trainer des zuletzt erfolgslosen Nordost-Regionalligisten hat selbst die Reißleine gezogen, wie der Verein mitteilte. Ein neuer Coach steht schon fest.

Lange ist es her, dass Tasmania einen Dreier bejubeln durfte, am 24. Oktober 2021 gelang ein 2:1 gegen Energie Cottbus. Und seitdem? Eine Negativserie von elf sieglosen Spielen mit nur zwei Unentschieden. Zudem blieben die Berliner in diesem Zeitraum auch zehnmal ohne eigenen Torerfolg.

Die Folge: Trainer Abu Njie und Co-Trainer Momar Njie haben ihren Rücktritt erklärt. Die schwierige sportliche Gesamtsituation in Verbindung mit beruflichen und persönlichen Gründen seien ausschlaggebend gewesen.

Den Rückzug von Abu und Momar nehmen wir zum Anlass, nochmal einen Impuls von außen zu setzen. Hussein Ahmad

"Im Kampf um den Klassenerhalt hat natürlich die Mannschaft oberste Prioriät - den Rückzug von Abu und Momar nehmen wir daher zum Anlass, nochmal einen Impuls von außen zu setzen", erklärte der 2. Vorsitzende Hussein Ahmad, der mit Thomas Franke gleich einen Nachfolger präsentieren konnte.

Franke lief als Spieler dreimal für Energie Cottbus in der 2. Bundesliga auf, hat zehn Drittliga-Partien für Dynamo Dresden in seiner Vita stehen und insgesamt 138 Regionalligaspiele für Neustrelitz, Offenbach, Viktoria und Tennis Borussia Berlin. Nun also übernimmt der 34-Jährige auf der Trainerbank bei Tasmania. Es gilt, den Negativtrend vor dem Tor und auf dem Punktekonto zu beenden.