Einen Schockmoment erlebten die Füchse Berlin Mitte des ersten Durchgangs im Handball Bundesliga-Topspiel gegen den THW Kiel, als Nils Lichtlein verletzt ausgewechselt werden musste. Jaron Siewert meldete sich nach dem Spiel bei DYN zur Verletzung seines Spielmachers zu Wort.

Beim dramatischen 32:32-Unentschieden zwischen den Füchsen Berlin und dem THW Kiel ereilte der erste Schock den Hauptstadtclub schon nach gerade einmal 17 Minuten. Spielmacher und Nationalspieler Nils Lichtlein kreuzte mit Lasse Andersson und hielt sich nach dem Aufkommen nach seinem Pass den Oberschenkel.

Es war die letzte Aktion des Linkshänders im Spiel. Nach mehreren Minuten Behandlung musste der Kreativkopf der Berliner schließlich aus der Halle humpeln. Was genau sich der Rückraumspieler zugezogen hatte konnte auch Trainer Jaron Siewert, der die Verletzung als faden Beigeschmack bezeichnete, nicht beantworten: "Irgendwas am Oberschenkel. Ich kann nicht sagen, wie ernst es ist. So ernst, dass er nicht weiterspielen konnte."

Im zweiten Durchgang konnte Lichtlein immerhin wieder auf dem Ergometer trainieren. "Ich hoffe, dass er schnellstmöglichst wieder fit wird. Ich weiß nicht, ob es bis Dienstag oder nächste Woche Samstag reicht, aber da müssen wir jetzt schauen, was die Diagnosen sagen", so Siewert am Dyn-Mikrofon weiter.

"Wir kommen sehr gut in die Partie. Dann geraten wir ein bisschen ins Stocken. Das war wahrscheinlich auch der Verletzung von Nils Lichtlein und unserer Rotation in der Abwehr geschuldet", sah Füchse-Coach Jaron Siewert in der Verletzung auch einen Grund für das Remis, ein Punktverlust, der den Druck der Berliner auf Spitzenreiter Magdeburg nachlassen lässt.

» Spielbericht und Statistik Handball Bundesliga: Füchse Berlin - THW Kiel