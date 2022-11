"Niemand hätte gedacht, dass wir auf dem Niveau spielen": Renard trotz Niederlage stolz

Dass der Überraschungssieg gegen Argentinien kein Zufall war, stellte Saudi-Arabien gegen Polen unter Beweis. Diesmal blieb der Ertrag trotz ansprechender Leistung wegen mangelnder Effizienz aber aus.

Saudi-Arabien sorgte am Dienstag mit dem Sieg gegen Argentinien (2:1) für die erste Sensation dieser WM. Im zweiten Spiel folgte nun die Enttäuschung - allerdings nur aufgrund des Ergebnisses. Denn gegen Polen überzeugten die "Grünen Falken" vor allem mit ihrer Einsatzbereitschaft, es fehlte aber häufig an Ideen im letzten Drittel und vor allem in einer Szene an der nötigen Kaltschnäuzigkeit: "Du musst effizient sein, aber das waren wir nicht", stellt auch Trainer Hervé Renard fest.

"Spiel für Polen gewonnen": Renard lobt Szczesny

Damit spielte der Coach auf eine spielentscheidende Szene kurz vor der Pause an: Salem Al-Dawsari scheiterte vom Punkt an Wojciech Szczesny und Mohammed Al-Burayk überwand den Schlussmann mit dem Abstauber ebenfalls nicht: "Wenn wir den Elfmeter reingeschossen hätten, wäre das Spiel anders verlaufen", erkannte Renard. Allerdings bemängelte er nicht nur die fehlende Kaltschnäuzigkeit seines Teams, sondern lobte auch den gegnerischen Keeper. "Wojciech Szczesny hat das Spiel für Polen gewonnen. Er ist ein großartiger Torhüter", so der 54-Jährige.

Doch mit Lob sparte er auch bei seiner Mannschaft nicht. Auch Abdulelah Al-Malki, der durch seinen Fehler das 0:2 von Robert Lewandowski ermöglichte, kritisierte er nicht. Stattdessen munterte der Coach seinen defensiven Mittelfeldspieler auf. "Wir haben das Spiel mit diesem zweiten Tor verloren, aber ich möchte sagen, dass ich stolz auf die Spieler bin", erklärte der Trainer und führte aus: "Niemand in der Welt hätte gedacht, dass wir auf diesem Niveau spielen können. Ja, in Saudi-Arabien kennen wir die Spieler gut, aber den Fans in der ganzen Welt sind sie unbekannt."

Wir leben noch und wir werden bis zur letzten Sekunde alles geben. Hervé Renard

Daher gehen die "Grünen Falken" mit breiter Brust ins letzte Gruppenspiel - und müssen sich nach den bisherigen Auftritten auch gegen Mexiko am Mittwochabend (20 Uhr) nicht verstecken. Das zweite WM-Achtelfinale nach 1994 haben die Saudis jedenfalls noch in der eigenen Hand. Dazu benötigen sie gegen "El Tri" einen Sieg. "Wir leben noch und wir werden bis zur letzten Sekunde alles geben", versprach Renard, der wie schon in den vorherigen zwei Spielen auf die Fans hofft: "Die Unterstützung heute war fantastisch. Wir brauchen die Fans, um Geschichte zu schreiben, ich will wieder ein grünes Stadion" - das könnte sein Team dann wie beim Sieg gegen die Albicelste wieder in Ekstase versetzen.