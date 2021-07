Nicole Billa ist Fußballerin des Jahres 2021

Nachdem Pernille Harder 2020 als erste ausländische Spielerin zu Deutschlands Fußballerin des Jahres gekürt wurde, schaffte es 2021 wieder eine Spielerin aus dem Ausland: Nicole Billa aus Österreich.

23 Tore in 21 Bundesligaspielen für die TSG Hoffenheim: Billas Bilanz der vergangenen Saison ist beeindruckend. Die 25-jährige österreichische Nationalspielerin (66 Länderspiele, 27 Tore), die seit 2015 für Hoffenheim angreift, setzte sich damit erstmals an die Spitze der Torjägerinnen-Liste in der Frauen-Bundesliga und verhalf der TSG damit maßgeblich zum Einzug in die Champions League.

Bei der Wahl zur Fußballerin des Jahres gab es zwischen ihr und Lea Schüller vom FC Bayern München ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Mit vier Stimmen Vorsprung setzte sich die Frau aus Sinsheim durch. Dritte wurde Keeperin Almuth Schult (VfL Wolfsburg). "Verrückt! Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Die Überraschung ist gelungen", freute sich Billa, die sich gar nicht darüber im Klaren war, was sie geschafft hat.

Mir sind solche Dinge gar nicht bewusst, weil ich einfach nur Spaß haben will. Nicole Billa

"Vor Kurzem hat mir jemand erzählt, dass ich die Österreicherin mit den meisten Saisontoren in der deutschen Bundesliga bin – bei Frauen und Männern. Mir sind solche Dinge gar nicht bewusst, weil ich einfach nur auf dem Platz stehen und Spaß haben will."

Für Alexandra Popp, 2014 und 2018 selbst als Fußballerin des Jahres ausgezeichnet, ist "Billa absolut verdient gewählt worden. Sie hat einen tollen Charakter, und wir können froh sein, dass so eine Klasse-Stürmerin in Deutschland spielt."

Die Wahl zur Fußballerin des Jahres führt der kicker seit 1996 durch, der Trainer des Jahres wird seit 2002 ausgezeichnet - 2021 gewann Thomas Tuchel. Der Fußballer des Jahres wird indes seit 1960 gekürt. Erster Gewinner war Uwe Seeler, Rekordsieger ist Franz Beckenbauer, der viermal gekürt wurde. In diesem Jahr wurde Robert Lewandowski zum zweiten Mal geehrt.

Das Abstimmungsergebnis:

1. Nicole Billa (TSG Hoffenheim) - 61

2. Lea Schüller (Bayern München) - 57

3. Almuth Schult (VfL Wolfsburg) - 49

4. Melanie Leupolz (FC Chelsea) - 40

5. Laura Freigang (Eintracht Frankfurt) - 33

6. Simone Laudehr (Bayern München) - 27

7. Alexandra Popp (VfL Wolfsburg) - 19

8. Lena Oberdorf (VfL Wolfsburg) - 18

9. Dzsenifer Marozsan (Olympique Lyon) - 17

10. Sara Däbritz (Paris St. Germain) - 14

11. Lina Magull (Bayern München) - 13

Svenja Huth (VfL Wolfsburg) - 13

Ewa Pajor (VfL Wolfsburg) - 13

14. Sydney Lohmann (Bayern München) - 9

15. Ann-Katrin Berger (FC Chelsea) - 8

Linda Dallmann (Bayern München) - 8

Lena Goeßling (VfL Wolfsburg) - 8

18. Marina Hegering (Bayern München) - 6

Leonie Maier (Arsenal WFC) - 6

20. Giulia Gwinn (Bayern München) - 5

Turid Knaak (Atletico Madrid) - 5

22. Laura Benkarth (Bayern München) - 3

Sophia Kleinherne (Eintracht Frankfurt) - 3

Lena Lattwein (TSG Hoffenheim) - 3

Pia-Sophie Wolter (VfL Wolfsburg) - 3

26. Anna Blässe (VfL Wolfsburg) - 2

Klara Bühl (Bayern München) - 2

Laura Feiersinger (Eintracht Frankfurt) - 2

Hanna Glas (Bayern München) - 2

Rachel Rinast (1. FC Köln) - 2

Julia Simic (AC Mailand) - 2

Je eine Stimme erhielten: Leonie Broschat (SV Frömern), Jule Brand (TSG Hoffenheim), Sara Doorsoun (VfL Wolfsburg), Johanna Elsig (1. FFC Turbine Potsdam), Vanessa Fischer (1. FFC Turbine Potsdam), Merle Frohms (Eintracht Frankfurt), Isabel Kerschowski (Bayer Leverkusen), Paulina Krumbiegel (TSG Hoffenheim), Chiara Loos (SC Sand), Sjoeke Nüsken (Eintracht Frankfurt), Felicitas Rauch (VfL Wolfsburg), Bianca Schmidt (1. FFC Turbine Potsdam), Lisa Schmitz (Montpellier HSC), Sandra Starke (SC Freiburg), Karolina Lea Vilhjalmsdottir (Bayern München)

Insgesamt wurden 468 gültige von 474 Stimmen abgegeben.