"Nichts dramatisches" bei Neuer, Trio trainiert dosiert, Raum pausiert

Mit lediglich 15 Spielern steigt Julian Nagelsmann beim öffentlichen Training in Jena am Montag in die EM-Vorbereitung ein. Sorge bereitet dem Bundestrainer die aktuelle Personalsituation nicht. Ab dem kommenden Dienstag soll der Kader komplett zur Verfügung stehen.

Aus Blankenhain berichten Matthias Dersch und Oliver Hartmann

Die Nervosität sei groß gewesen bei Rocco Reitz, als der Mönchengladbacher am Sonntag im EM-Vorbereitungscamp der deutschen Nationalmannschaft in Blankenhain angekommen sei, berichtet Julian Nagelsmann am Montag auf der ersten sportlichen DFB-Pressekonferenz in Thüringen. Kein Wunder: Reitz ist zum ersten Mal dabei im Kreis der A-Nationalmannschaft. Gemeinsam mit dem Mainzer Toptalent Brajan Gruda füllt der 21-Jährige in den kommenden Tagen den Kader im Training auf. Etwas aufgeregt darf man da schon sein - zumal durchaus die Chance besteht, noch in den EM-Kader nachzurücken, sollte sich einer der geplanten Teilnehmer noch verletzt.

Kader soll nächsten Dienstag komplett sein

Bereits die Nachnominierung der beiden U21-Nationalspieler ist eine Reaktion Nagelsmanns auf die dünne Personaldecke. Am Mittwoch werden in Blankenhain die derzeit noch fehlenden Leverkusener Florian Wirtz, Jonathan Tah und Robert Andrich sowie DFB-Kapitän Ilkay Gündogan (FC Barcelona) erwartet. Am Montag - und damit erst am Tag des Testspiels gegen die Ukraine in Nürnberg - soll Marc-André ter Stegen anreisen, der aufgrund einer Rückenverletzung keine Pause im Winter hatte und daher nun ein paar Tage Sonderurlaub verordnet bekam. Einen Tag später sollen schließlich die Champions-League-Finalisten Antonio Rüdiger, Toni Kroos (beide Real Madrid), Nico Schlotterbeck und Niclas Füllkrug (beide Borussia Dortmund) zum Team stoßen. Im besten Fall - von dem man beim DFB derzeit ausgeht - ist der Kader dann komplett - und fit.

Neuers Status bleibt unverändert

Denn zur aktuellen Lage gehört auch, dass die geplante Nummer 1 Manuel Neuer noch nicht bei der Mannschaft ist, da er zuhause einen Magen-Darm-Infekt auskuriert. An seinem Status ändere die derzeitige Pause nichts, versichert Nagelsmann am Montag, ehe er einen Einblick in die Planungen mit dem Münchner Torwart gibt: "Es ist jetzt nichts Dramatisches. Er hat einen Magen-Darm-Infekt, der ihm ein bisschen Energie raubt. Ich erwarte ihn am Donnerstag zurück. Wenn alles glatt geht, wird er dann normal einsteigen."

Münchner Trio wird geschont

Individuell belastet werden aktuell zudem die Münchner Aleksandar Pavlovic, Jamal Musiala und Leroy Sané. Sie werden in den kommenden Tagen noch nicht voll belastet, damit sie nach drei ruhigeren Wochen "nicht von Null auf 100" gehen müssen, sagt Nagelsmann. "Bei allen drei ist es besser als vor drei Wochen. Das ist ein wichtiger Punkt. Deshalb gehe ich davon aus, dass sie Ende der Woche normal dabei sind." Etwas länger wird es dagegen bei David Raum dauern. Der Leipziger reiste mit Außenbandproblemen im Knie an und soll zunächst noch geschont werden und erst am Montag einsteigen. Für das Testspiel gegen die Ukraine ist er demnach keine Option.

Alle in Blankenhain anwesenden Spieler werden am Montagnachmittag mit ins benachbarte Jena reisen, wo der DFB ein öffentliches Training vor 15.000 Fans abhalten wird. Die, die nicht mittrainieren können, sollen bereits während der Einheit Autogramm- und Fotowünsche erfüllen.