"Nicht zufrieden": Kroos hadert mit Spektakel von Madrid

Beim 3:3 gegen Manchester City rannte Real Madrid zweimal einem Rückstand hinterher und schaffte zweimal das Comeback. Toni Kroos haderte trotzdem mit dem Spielausgang und blickte schon aufs Rückspiel.

Ein wilder Schlagabtausch war es im Santiago Bernabeu. Am Ende mussten sich beide Teams mit dem torreichen Unentschieden zufrieden geben - und es war ein leistungsgerechtes Ergebnis. Reals Mittelfeldmann Toni Kroos gab am DAZN-Mikrofon dennoch zu, "nicht zufrieden" zu sein. Zwar "gehst du mit einem Okay-Gefühl raus, wenn du am Ende noch den Ausgleich machst", doch das reichte ihm nicht. Der 34-Jährige betonte immer wieder, unzufrieden zu sein.

Dennoch wollte der Nationalmannschafts-Rückkehrer aber auch die positiven Aspekte des Remis nicht unter den Tisch kehren. "Wir haben den schnellen Rückstand gut weggesteckt." In der Tat wusste Real auf das direkte Freistoßtor von Bernardo Silva zu antworten und landete durch Eduardo Camavinga und Rodrygo einen Doppelschlag in weniger als zwei Minuten.

Kroos blickt schon auf nächste Woche

Nach der Pause übernahm nach Vinicius Juniors Großchance ("Ich hatte das Gefühl, dass wir beim Stand von 2:1 vor allem die Möglichkeiten hatten, das 3:1 zu machen. Das haben wir liegen lassen") der englische Gast das Zepter und wurde immer besser. "Gefühlt waren wir vor dem 2:2 einen Tick zu passiv", resultierte Kroos über die Phase vor dem Ausgleich. Die passende Antwort hatte Real schließlich aber doch noch parat, eine Möglichkeit auf den Siegtreffer bot sich den Blancos wiederum nicht.

Kroos blickte dann auch bereits aufs Rückspiel am nächsten Mittwoch im Etihad voraus (21 Uhr, LIVE! bei kicker) und forderte, "besser sein" zu müssen "als letztes Jahr". 2022/23 waren die Königlichen im Halbfinale mit einem Hinspiel-Unentschieden ins Rückspiel nach Manchester gereist, waren dort laut Kroos jedoch "relativ chancenlos" und gingen mit 0:4 baden.

Über die Herangehensweise in der kommenden Woche gab der Mittelfeldakteur bereits Auskunft: "Wir müssen mit der gleichen Persönlichkeit wie heute auftreten." Dann könnte es etwas werden, mit dem herbeigesehnten Halbfinal-Einzug der Königlichen. Dort würden in diesem Jahr entweder der FC Bayern München oder der FC Arsenal lauern, die sich in ihrem Hinspiel übrigens 2:2 trennten.