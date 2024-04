"Nicht typisch": Tuchel lobt nicht nur Kopfballer Kimmich

Der FC Bayern steht dank eines verdienten 1:0-Erfolgs im Viertelfinalrückspiel im Halbfinale der Champions League. Die Freude darüber war anschließend nicht nur beim Coach groß.

"Schon sehr viel" bedeute ihm der Einzug unter die Top 4 mit dem FC Bayern, meinte Thomas Tuchel bei DAZN nach der Partie. Zumal es nach 2020 mit Paris St. Germain und 2021 mit dem FC Chelsea auf dem Weg zum Titelgewinn bereits sein dritter Einzug (mit dem dritten Klub) in ein Champions-League-Semifinale gewesen war.

"Das Halbfinale ist ein wichtiger Schritt. Das hat schon Spaß gemacht", befand der Münchner Trainer. "Die erste Halbzeit war ein bisschen Schachspiel. Wer macht den ersten Fehler, wer macht den ersten Zug - und wer opfert den ersten Bauern? Keiner. Die zweite Halbzeit von uns war sehr, sehr stark, extrem stark. Wir haben ein bisschen mehr Persönlichkeit gezeigt, Mut gezeigt und sehr verdient gewonnen."

Tuchel: "Die Kopfballtechnik ist dann top"

Obgleich Tuchel vor allem "stolz auf die Mannschaftsleistung" gewesen sei, hob der 50-Jährige anschließend auch noch ein paar seiner Spieler extra hervor: "Ein bisschen stolz bin ich aber gerade auch auf Konny (Laimer; Anm. d. Red.), er hat wirklich an Ödegaard geklebt. Er hat einen halben Manndecker gespielt und war wirklich fokussiert darauf. Das sollte er auch." Auch Noussair Mazraoui nannte er gesondert, dieser habe "zum ersten Mal links gespielt gegen Saka - und er war fleißig".

Und dann war da ja auch noch Joshua Kimmich. Der neuerdings wieder als Rechtsverteidiger eingesetzte 29-Jährige war der Schütze des goldenen Tores aus Sicht des deutschen Rekordmeisters. "Gut, dass Josh den Mut hat, durchzulaufen", kommentierte Tuchel den entscheidenden Treffer zum Weiterkommen in der 64. Spielminute. Der Flugkopfball vom Rand des Fünfmeterraum sei "nicht typisch" für Kimmich gewesen, merkte Tuchel verschmitzt grinsend an, "aber die Kopfballtechnik ist dann natürlich top".

Neuer überholt Legende Casillas

Auch Kimmich selbst äußerte sich mit einem Strahlen im Gesicht über seinen Treffer, den er schon zuvor mit einem klugen Pass auf Leroy Sané selbst eingeleitet hatte. Nach dessen Flanke kam anschließend Raphael Guerreiro an den Ball, der links am Strafraumrand kurz den Kopf hochnahm, Kimmich einlaufen sah und dann mit Effet perfekt nach innen flankte. "Am Ende ist die Wahrscheinlichkeit in der Box höher, dass man einen macht", analysierte Kimmich. "Dann hatte ich Glück, dass sich niemand so richtig zuständig gefühlt hat für mich", beschrieb er seinen Treffer, den er mit viel Wucht im Tor unterbrachte, bescheiden.

Der von den Gunners nur wenig geprüfte Manuel Neuer durfte derweil nach der Partie nicht nur den ersten Halbfinaleinzug seit dem Titeljahr 2020 feiern, sondern sogar einen Champions-League-Rekord: Mit nunmehr 58 Zu-null-Spielen in der Königsklasse überholte der Weltmeister-Torhüter von 2014 Iker Casillas (57 Spiele) und liegt in Sachen weiße Westen in der Champions League damit allein vorne.