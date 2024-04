NHL-Debüt winkt: Szuber steht im Coyotes-Kader

In der Nacht zu Mittwoch könnte die große Stunde für Maksymilian Szuber schlagen. Der Vizeweltmeister wurde in den Kader des NHL-Teams Arizona Coyotes berufen, das Debüt in der besten Eishockey-Liga winkt.

Bald in der NHL auf dem Eis? Maksymilian Szuber (re.). IMAGO/ZUMA Wire