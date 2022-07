NHL, AHL und nun DEL: Beaudin stürmt für Wolfsburg

Die Grizzlys Wolfsburg haben Christophe Beaudin unter Vertrag genommen und damit die Personalplanungen für 2022/23 für beendet erklärt.

Nach Dustin Jeffrey (34) hat Wolfsburg einen weiteren NHL-erfahrenen Spieler verpflichtet. "J.C." Beaudin wird künftig für die Wolfsburger stürmen, wie der DEL-Klub am Mittwoch bekanntgab.

"Er ist sehr beweglich und geschickt mit der Scheibe", begründete Karl-Heinz Fliegauf den Transfer des 25-jährigen Kanadiers. "Der Spielermarkt war entgegen der Prognosen sehr schwierig, speziell auf der Centerposition", so der Grizzlys-Geschäftsführer. "Wir sind sehr froh, dass wir mit dem kompletten Kader in die Vorbereitung gehen können."

Beaudin, der 2019/20 22-mal für die Ottawa Senators in der NHL auf dem Eis stand, spielte zuletzt für Laval Rocket in der American Hockey League (AHL) und verbuchte in 41 Partien vier Tore sowie 13 Assists. Nun geht es für ihn in der DEL weiter.

Bei Wolfsburg hat der Rechtsschütze einen Einjahresvertrag unterschrieben und wird künftig mit der Rückennummer 16 auflaufen.